抢占风口产业新赛道——三论下更大功夫抓产业发展

新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新的风口产业不断涌现，一条条新的产业赛道摆在我们面前。面对新赛道，洛阳作何抉择？在全市产业发展观摩推进会上，立足加快洛阳实现换道领跑、后来居上，在新一轮区域经济版图重构中乘势崛起，市委书记江凌给出鲜明答案——奋力抢占！

“闯新路才会有出路。”

新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新的风口产业不断涌现，一条条新的产业赛道摆在我们面前。面对新赛道，洛阳作何抉择？在全市产业发展观摩推进会上，立足加快洛阳实现换道领跑、后来居上，在新一轮区域经济版图重构中乘势崛起，市委书记江凌给出鲜明答案——奋力抢占！

正如人们了解的那样，风口产业顺应的是时代潮流，契合的是大众需求，面前是光明前景，背后是广阔市场，带给地方的“增长力”突破想象。可以说，深圳能从昔日小渔村成长为国际大都市，合肥能在中部城市中迅速崛起，贵阳能在短短几年间成为西部耀眼的存在，成功的核心密码就在于，它们敏锐抓住了电子信息、新型显示、数字储存等产业风口，在新赛道上起跑领跑、在新领域里抢滩占先。换言之，如果守着老路“一条路走到黑”，“江湖”上或许不会有这些城市的蝶变传说。

“比如说同样跑100米，人家已经换上了溜冰鞋在溜冰的赛道上跑，可能几秒钟就已经到了100米的终点，你还是传统的跑步鞋在传统的跑道上，你可能最快也得将近10秒才能到终点。”在这次会议上，江凌这样的比喻令人印象深刻。诚然，风口变了、赛道换了，因循守旧只会败下阵来，及时“换道”才可能跨越赶超。

当然，风口产业新赛道那么多，老虎吃天无从下嘴不行，不分重点平均用力亦不行。正因此，这次全市产业发展观摩推进会上提出，要重点抢占新能源电池、电子显示材料、第三代半导体材料等三条赛道，考虑和把握的正是整个产业发展的趋势与规律，也是洛阳自身产业的基础和条件。

比如，“双碳”背景下，新能源产业正蓄力爆发，发展新能源电池产业正是推动绿色转型的重要路径。在此方面，我市有中航锂电、中集凌宇等上下游重点企业20余家，涵盖锂电池、燃料电池、电池材料等领域。随着全球动力电池巨头宁德时代的落户洛阳，我们更有机会在这条赛道上大展身手。

再如，万物互联时代，物联网、虚拟现实等新兴产业蓬勃发展，“无处不显示”的态势更加明显。作为显示产业的基础，电子显示材料已成为各国竞相追逐的巨大风口。今天，我市正以落地凯盛科技8.6代TFT-LCD玻璃基板等重大项目为突破口，加速电子显示材料产业的布局和培育，抢占这条赛道完全有可能。

又如，作为实现芯片性能突破的核心技术之一，第三代半导体正以高效率、高密度、高可靠性等优势，在新能源汽车、通信及家用电器等领域发挥重要作用。洛阳不乏半导体材料相关企业和项目，且头部企业英诺赛科提出“将积极在洛进行半导体产业战略布局”，在这条赛道上我们亦大有可为。

说到底，这三条赛道，一头连着产业能级，一头连着经济实力，有前景、有基础、有条件，抓住跑好了，我们就能重塑竞争新优势！

抢占风口产业新赛道，竞争是激烈的，过程是曲折的，对我们的工作提出了更高要求和更大考验。这就需要我们下足谋划功夫，对此做全图谱式分析研究，把握发展方向、路线图和时间表，做到心中有数；做足招商文章，瞄准新赛道相关企业招大引强、招新引精，着力补链延链强链，加快培育产业生态；锻造能力作风，提升用好国家政策、推动改革创新、强化要素保障、解决具体问题的能力，真正做到手上有招数、脚下有路子。

沿着正确的路子前进，才会离成功更近。拿出敢为人先的气魄和胆略，敢闯敢干、善作善成，我们定能把新赛道变成“快车道”，在提升产业能级和素养中重振洛阳辉煌！（洛平）