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偃师区山化镇寺沟村：开荒种百果 农民笑开颜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 08:24

　　近日，记者在偃师区山化镇寺沟村后坡地里看到，大豆和玉米苗已经破土，鲜嫩的绿芽使连片的农田充满了生机与活力。然而，几个月前，此处还是一片荒坡。

　　寺沟村党支部书记孟明生说：“土地可是我们农村人的饭碗，咋能把饭碗撂下呀！”为了激活“沉睡”的土地资源，让荒山荒地重新焕发生机，寺沟村组织开展了“两闲四荒地”利用活动。通过流转与开垦，荒沟和荒坡在平整后变身400余亩农田，种上了大豆、玉米等农作物，等待秋季丰收。

　　之前的寺沟村是支柱产业“空白村”、集体经济“空壳村”。为提升集体经济收入，孟明生与村集体商议，在土地上下功夫，成立集体经济合作社，大力推进“百果园”项目。经过前期土地流转、土质检测、选种育苗等环节，今年，寺沟村打造出一片近百亩的“百果园”，栽种了桃、苹果、石榴、无花果等十几个品种的果树。

　　现在，“百果园”内果树连片生长，成活率达80%，最高的果树苗已有一人多高。村集体还雇村民照看果园，帮助村内闲置劳动力增收。

　　“我家今年1亩地收了450公斤麦子，之前从来没有这么多。家里人可开心！”村里的大学生唐怡宁说起自家的变化，高兴得合不拢嘴。之前，她家的农田因为地处偏远、交通不便，常年没人打理，每年麦子亩产仅100多公斤。如今，村里硬化道路4000余米，水泥路直通农田边，还通过种植、灌溉提升工程，增设1300多米管道，使旱地变为水浇地，收成越来越好。

　　“等到果树明年挂了果，村集体就把土地承包给村民，让大家自己种，产品由村集体统一定价对外出售，获利作为集体经济营收再分红给大家，让村民在家门口就能做上稳赚不赔的买卖。”孟明生说，下一步，该村还计划通过流转开垦其他闲置荒地，逐步发展餐饮、休闲等业态。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 杨凤轩 实习生 周文娜 通讯员 王雷)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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