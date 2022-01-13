从甲乙丙丁到经史子集

230多年前，《四库全书》在清高宗乾隆的主持下编修完成，其中收录的洛阳相关文献典籍有116种，字数约1500万。

230多年前，《四库全书》在清高宗乾隆的主持下编修完成，其中收录的洛阳相关文献典籍有116种，字数约1500万。

今天，为了“让书写在古籍里的文字都活起来”，洛阳学者对历代典籍重新整理，并举行了首届中国《文澄阁四库全书》洛阳论坛。《四库全书》与洛阳，到底有着怎样的渊源？

图书四分法源于洛阳

《四库全书》是我国历史上规模最大的丛书，也是图书四部分类法(简称四分法)的代表之作。

据我市学者来学斋介绍，将图书按经、史、子、集四部分类，始于唐初魏征的《隋书·经籍志》。这正式确立了四分法在古代目录学中的地位，并为后来的官修书目所沿用。

这并非最早的四分法。来学斋说，图书四分法源于洛阳。早在魏晋时期，学者郑默、荀勖(音同旭)等人已按甲、乙、丙、丁四部为图书分类了。

郑默出身荥阳郑氏，为人谦恭，学识广博，魏元帝时任秘书郎，在洛阳整理国家藏书。他“考核旧文，删省浮秽”，于青龙三年(公元235年)撰成《魏中经簿》14卷，记载了曹魏的藏书情况。

《魏中经簿》又称《中经簿》，是曹魏的国家藏书目录。郑默将其按甲、乙、丙、丁四部分类，改变了前人采用的六分法体系。中书令虞松对其赞叹不已：“而今而后，朱紫别矣。”

我国自古有整理图书的传统。如春秋时期，孔子整理了六部先秦古籍，即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》，后人将其称为六经。

西汉时，朝廷“求遗书于天下”，汉成帝命学者刘向等人典校群书。刘向去世后，其子刘歆继承父业，“总群书而奏其《七略》”。

刘向父子所编的《七略》，包括辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略和方技略七部分。其中辑略为总序，因此《七略》采用的实为六分法。

西汉之后，东汉、曹魏、西晋等定都洛阳，这里也是历代图书整理、编校、刊刻等的中心。东汉兰台令史班固著《汉书·艺文志》时，将图书分为六略，采用的也是六分法。由此可见，郑默在《中经簿》中按甲、乙、丙、丁四部分类，实为创举。

《中经簿》被视为图书四分法的源头，尽管早佚，却对后世影响深远。西晋时，荀勖据此撰成《中经新簿》，以甲、乙、丙、丁四部对应经、子、史、集。

西晋荀勖与东晋李充

荀勖是西晋开国功臣之一，深得晋武帝司马炎的宠信。他在洛阳任秘书监时，采用郑默《中经簿》的分类方法，将国家图书分为甲、乙、丙、丁四部，即《中经新簿》，又称《晋中经簿》。

《中经新簿》中，甲部为六艺、小学——经，乙部为诸子、兵书、数术等——子，丙部为史书、旧事等——史，丁部为诗赋、图赞、汲冢书——集。清代著名史学家钱大昕对此充分肯定，认为“四部之分，实始于此”。

荀勖博学多才，致力于整理国家图书，是开创四分法的关键人物。因依附权臣贾充，间接导致了八王之乱，他也深受世人诟病。如金元时期大儒郝经说，宋代邵雍曾称“晋室之祸不在于石勒长啸上东门时，在荀勖夕阳亭之一语”，可见荀勖是“亡魏又亡晋复亡中国”的罪人。

被扣上这么一顶“大帽子”，荀勖到底冤不冤？我们先来看一看前因后果。

据《晋书》记载，泰始七年(公元271年)冬，鲜卑秃发树机能侵扰关中，晋武帝命贾充前去镇抚，百官在夕阳亭为其饯行。贾充不愿离开京师洛阳，便问计于荀勖。荀勖劝他将女儿贾南风嫁给太子，并在侍宴时对晋武帝撒谎，说贾南风才貌双全。果然，因为太子与贾南风成亲，贾充如愿留在了洛阳。

晋武帝去世后，悍妒成性的贾南风擅权，挑起了八王之乱，最终导致西晋灭亡，中原汉人大批南迁。如果说这一切都源于荀勖“夕阳亭之一语”，或许有些片面，但贾南风能当太子妃，荀勖确实出了不少力。

四分法的完善，是在东晋时期。当时李充任大著作郎，奉命整理典籍。他以荀勖的《中经新簿》为基础，撰成《晋元帝四部书目》，此书“删除烦重，以类相从，分作四部，甚有条贯，秘阁以为永制”。

与荀勖《中经新簿》不同的是，李充将乙、丙两部的次序进行了调整，即以甲、乙、丙、丁四部分别对应经、史、子、集。后世将其沿用下来，到《隋书·经籍志》时，四分法终于定型。

《群书四录》与《四库全书》

唐初，魏征在《隋书·经籍志》中以经、史、子、集命名四部，并将四部细分为40个类目，这是四分法定型的标志，一直为后世官修书目所沿用。

以唐玄宗时期为例。开元初年，马怀素见秘书省典籍散落无序，上疏请求“括检近书篇目，并前志所遗者”。唐玄宗命学者20余人对图书分部整理，藏于洛阳乾元殿，但不久马怀素去世，这个担子落在了元行冲的肩上。

元行冲名元澹，洛阳人，出自北魏皇族拓跋氏。他从小失去双亲，在外祖父韦机家中长大，后来考中进士，狄仁杰很器重他。

为弥补北魏没有编年史的缺憾，元行冲曾撰《魏典》30卷，事详文简，受到时人称赞。马怀素去世后，他继续主持学者“通撰古今书目”，编成《群书四部录》200卷。

《群书四部录》也称《群书四录》，采用的就是经、史、子、集四部分类法。史料记载，书成之后，唐玄宗“命百官入乾元殿东廊观之，无不骇其广”。不过，洛阳人毋(音同无)煚(音同囧)认为《群书四录》并不完美，还需再次修订。

毋煚是参与《群书四录》编撰的大儒之一。后来，他又“改旧传之失者，三百余条；加新书之目者，六千余卷”，撰成《古今书录》一书，作为《群书四部》的补充。在《古今书录·序》中，他阐述了目录的作用，称其能使人“览录而知旨，观目而悉词”“不见古人之面，而见古人之心”。

当时，唐玄宗在东西两京“各聚书四部，以甲、乙、丙、丁为次，列经、史、子、集四库，其本有正有副，轴带帙签皆异色以别之”，清代《四库全书》的得名也与此有关。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）