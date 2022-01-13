减税降费、支持创业、扩大招聘……洛阳出台系列措施稳就业

就业是民生之本，就业稳则经济稳。日前，洛阳市就业创业工作领导小组办公室印发《稳就业若干政策措施》(简称《措施》)，通过减税降费、转移就业、创业帮扶、技能培训等方面，积极应对疫情对就业工作的影响，推动全市实现更加充分更高质量就业。

就业是民生之本，就业稳则经济稳。日前，洛阳市就业创业工作领导小组办公室印发《稳就业若干政策措施》(简称《措施》)，通过减税降费、转移就业、创业帮扶、技能培训等方面，积极应对疫情对就业工作的影响，推动全市实现更加充分更高质量就业。

稳市场主体稳就业

稳就业首先要稳企业。《措施》要求，构建“线上一网通办、线下一窗通办”服务模式，全面实行企业名称自主申报、经营范围自主勾选、住所信息自主承诺“三个自主”，降低市场准入门槛。

加大税费减免力度，将“六税两费”减免范围扩大至增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户，期限至2024年12月31日。

加大“降、返、缓”政策支持力度，延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2023年4月30日；对不裁员、少裁员的参保企业实施“失业保险稳岗返还”政策，期限至2022年12月31日；将符合条件的中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老、失业、工伤三项社保费政策延至2022年年底。

加大金融支持力度，对2021年7月1日以来贷款到期但还本困难的小微企业、个体工商户，金融机构应给予临时性延期还本安排；2022年国有大型银行新增普惠小微贷款30亿元；全面推行保函(保险)替代保证金制度，帮助市场主体渡过难关、稳住岗位。

拓宽渠道增就业

《措施》提出，要加大重点项目建设力度，深入实施“万人助万企”“三个一批”活动，落实白名单企业(项目)“四保”制度，加快推进省重点项目和灾后重建项目建设，努力开发更多就业岗位。

加大创业担保贷款支持力度，2022年全市新增发放创业担保贷款17亿元以上；自2022年5月18日起，对新发放的个人中央政策创业担保贷款实行财政全额贴息。

抓重点群体保就业

《措施》要求聚焦重点群体就业，大力促进高校毕业生就业，确保全市2022年留洛大学毕业生超过1万名；教育、卫生岗位在去年招聘计划基础上增加20%；当年吸纳毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生就业的中小微企业，给予社保补贴和1000元/人的一次性吸纳就业补贴；确保2022年离校未就业高校毕业生总体就业率超过90%。

加大转移就业力度，支持零工市场建设；选树一批区域性人力资源品牌；加强劳务协作，开展定向劳务输出；参与开展“豫见·长三角·珠三角”系列活动，提供“一对一”“点对点”精准服务等。

加大返乡下乡创业支持力度，持续抓实农民工返乡创业，评审认定一批农民工返乡创业示范园区、示范项目，并给予财政奖补。

加大困难人员就业帮扶力度，比如适度开发公益性岗位，将防疫宣传、防疫消杀.疫情监测、医护辅助岗位纳入临时性城乡公益性岗位开发安置范围；强化脱贫人口就业帮扶，全年脱贫人口务工规模不低于20万人；对未参保的失业困难人员实施社会救助；确保零就业家庭动态清零等。

支持数字经济、平台经济健康发展，积极探索线上新零售、互联网医疗、在线教育等新业态新模式；指导景区建设数字化体验产品；支持各县区打造直播电商培育孵化基地；推动文旅融合转型升级，蓄力发展“夜经济”；引导互联网平台企业减免各类费用，降低入网门槛，吸纳更多劳动者就业。

强技能培训促就业

加大就业创业培训力度，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，确保全年完成各类职业技能培训30万人次。

扩大就业见习规模，2022年募集就业见习岗位4000个以上；全面落实就业见习补贴，并对年度吸纳见习人员超过100人、留用率超过70%并稳定就业1年以上的就业见习单位，优先推荐省级就业见习示范单位评定。

优就业服务帮就业

提升用工服务水平，聚焦“风口”产业，解决企业缺工问题，促进产业发展；深入开展企业用工保障服务专项行动；2022年全年举办线上线下招聘会200场以上，提供就业岗位20万个以上。

全面实施提升就业服务质量工程；运用信息技术手段精准推送就业信息等。

加强劳动权益保护，抓好根治欠薪工作；加强劳动争议纠纷调处，坚决防止和纠正各类就业歧视和限制性规定，维护公平就业秩序。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆)