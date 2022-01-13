《黄河文物保护利用规划》正式公布 其中多次提到洛阳

18日，国家文物局、文化和旅游部、发展改革委、自然资源部、水利部联合印发了《黄河文物保护利用规划》(以下简称《规划》)，记者发现，其中不少内容都与洛阳有关。

18日，国家文物局、文化和旅游部、发展改革委、自然资源部、水利部联合印发了《黄河文物保护利用规划》(以下简称《规划》)，记者发现，其中不少内容都与洛阳有关，现将相关内容简要摘述如下：

《规划》中提到，黄河流域是中华文明起源和发展的核心地区......孕育了河湟、关中、三晋、河洛、齐鲁等地域文化，分布有郑州、西安、洛阳、开封等古都，诞生了“四大发明”和《诗经》《老子》《史记》等经典著作。

《规划》提出，要重点推进“考古中国”重大研究项目，深入开展包括夏文化研究在内的众多重大课题，系统阐明黄河流域社会文化演变、族群迁徙融合的基本脉络，科学揭示黄河文明的核心价值、典型特征和突出地位，实证我国万年文化史和5000多年文明史发展历程。

全面挖掘黄河文物价值，深入开展包括河洛文化在内的众多黄河流域地域文化研究，深化历史地理和人地关系研究、中华文明发展主线研究，全面挖掘黄河文物的历史价值与时代价值，构建黄河文物核心价值体系。

二里头夏都遗址博物馆

实施重大文物保护工程，重点推进二里头等重要遗址，汉魏洛阳城、隋唐洛阳城等城址，汉唐帝陵、邙山陵墓群等帝王陵寝的整体性保护。积极支持二里头等创建国家考古遗址公园。推动西安、洛阳、郑州、曲阜大遗址保护利用片区建设。

提升黄河流域石窟寺保护水平，开展云冈、龙门等重要石窟寺保护示范工程和陕北、陇东南等中小石窟寺抢救性保护，推动石窟寺预防性保护常态化。发挥中国文化遗产研究院、敦煌研究院、云冈研究院、龙门石窟研究院和山东石刻艺术博物馆等专业机构的技术帮带和示范引领作用。

提高黄河流域革命文物保护水平，推进陕甘(宁)、晋察冀、冀鲁豫等黄河沿线革命文物保护利用片区建设，组织实施陕甘宁革命老区、红军长征路线等地区革命文物保护展示工程，大力弘扬延安精神、焦裕禄精神等，支持建设陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区。

支持西安、洛阳、开封、大同、济南等城市保护和完善历史风貌特色。推动文物保护与城市更新相结合，强化本体保护和风貌管控，提升城市历史文化遗产保护管理水平，保护传承城市文脉。

构建黄河文物展示体系。依托文脉地缘相近、文化遗产资源密集的区域，形成郑汴洛等黄河文物展示片区，构建以黄河干流与伊洛河等相关区域为主要空间的黄河文物展示带。

重点提升隋唐洛阳城等国家考古遗址公园展示水平，创新大遗址展示形式，提升考古遗址博物馆展览水平，鼓励具备条件的展示场所开展数字导览服务和遗址现场数字化展示。

做好世界遗产申报管理，积极培育二里头、关圣文化建筑群等项目纳入中国申报世界遗产预备名单。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 贾臻 刘嘉仪 文/图)