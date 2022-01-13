上半年洛阳归集住房公积金41.30亿元

18日，洛阳市住房公积金管理中心上半年工作讲评暨党风廉政建设工作推进会召开。2022年上半年，洛阳住房公积金各项指标总体运行良好，归集、提取双双实现同比增长。

18日，洛阳市住房公积金管理中心上半年工作讲评暨党风廉政建设工作推进会召开。2022年上半年，洛阳住房公积金各项指标总体运行良好，归集、提取双双实现同比增长。该中心最新统计数据显示，截至6月30日，全市归集住房公积金41.30亿元，同比增长10.38%；为68.16万人次提取公积金27.10亿元，同比增长3.30%；为3834户缴存职工发放个人住房公积金贷款15.41亿元；办理贴息贷款1067笔4.32亿元；为11380家单位的662896名职工结息3.62亿元，人均结息546.70元，金额较去年的3.23亿元增长12.07%。

值得注意的是，3月至4月，全市共受理住房公积金贷款申请1614笔6.23亿元；受理租房提取1192笔844.8万元。5月至6月，全市共受理住房公积金贷款申请1845笔8.3亿元，环比分别增长14.31%和33.22%；受理租房提取1358笔1184.6万元，环比分别增长13.93%和40.22%。住房公积金贷款最高额度提升后，77名单身职工和135个双职工家庭在申请公积金贷款时获得了更多资金支持，共计1770万元。

该中心相关负责人说，5月以来，国家、省市相继出台实施住房公积金阶段性支持政策的通知，我市还出台了《促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》。市住房公积金管理中心及时出台多项相关政策措施，从数据看效果十分明显。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高峰 文/图）