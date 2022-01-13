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大雨，暴雨，大暴雨……明天洛阳将迎较强降水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 19:17

　　经历了两天的潮湿闷热后，洛阳又将迎来降水天气过程。

　　18日，记者从洛阳市气象局获悉，根据最新气象资料分析，19日受高空低槽和地面冷空气影响，洛阳有较强降水天气过程，大部分地区有大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨；22日前后，在高空低槽东移和副热带高压南退的过程中，还有一次较明显降水天气过程。

　　今天(18日)夜里，洛阳多云转阴天，有阵雨、雷阵雨，局部大雨。

　　明天(19日)白天，洛阳阴天有中雨，部分地区大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级左右，最低气温23℃～25℃，最高气温28℃～30℃。

　　明天夜里，洛阳阴天有大雨，部分地区暴雨，局部大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　后天白天，洛阳阵雨转多云，西北风3级左右，最低气温20℃～22℃，最高气温29℃～31℃。

　　夏季，“暴雨”和“短时强降水”经常在天气预报中出现，虽然从一定程度上讲，它们两个都表示雨很大，但还是有明显区别的。

　　短时强降水是指，1个小时内某地降水量超过20毫米的降水过程，用来说明短时间内的降水强度。暴雨是指，24小时累积降水量达到50毫米或以上的降水，按降水量大小又分为三个等级：24小时降水量50毫米～99.9毫米的是暴雨，100毫米～249.9毫米的是大暴雨，250毫米以上的是特大暴雨。

　　“短时强降水不一定形成暴雨，暴雨过程也不一定包含短时强降水。”气象专家举例：如果某地在5分钟内出现10毫米的降水，那么它的降水强度相当于1小时120毫米，妥妥地是一次特强短时强降水。如果某地出现一次24小时持续降水过程，即便降水强度只有每小时5毫米，看上去只是细雨纷飞，但24小时累积降水量达到120毫米，那么就可以认定这是一次典型的大暴雨过程。所以说，短时强降水强调的是降水强度，暴雨强调的是累积降水量。

　　虽然短时强降水不一定形成暴雨，但如果出现“列车效应”，那么短时强降水过程往往导致暴雨，甚至特大暴雨。什么是“列车效应”？气象专家解释，火车有很多节车厢，当一列火车经过某个地点时，一定是很多节车厢一节一节地经过。如果把排列成串的对流云比作火车，那么每朵对流云都是一节车厢，都会产生短时强降水，所以当多个对流云团依次经过某地时，其所产生的降水量累积起来就会导致大暴雨，甚至特大暴雨。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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