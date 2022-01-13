共话县域经济发展 助力乡村振兴——建行洛阳分行“行长接待日”活动倾听县域支行员工心声

近日，在建行洛阳分行的“行长接待日”座谈会上，来自县域支行的员工代表，围绕支行乡村振兴业务、人员配置，业务流程优化、干部员工队伍建设、首席负责制等争先恐后，畅所欲言，参加座谈会的分行行领导不住点头，并对员工们提出的问题进行回答和点评。

“不断简化业务办理流程，尤其是针对县域经济发展的业务，相关部门要加强调研，梳理优化流程，让老百姓方便办理，容易接受使用。”

“加强县支行人才队伍建设，对县支行人员结构不合理的问题，需要加快合理配置优化，确保业务发展需要。”

“在优化业务操作流程方面，要着眼于县支行距离市分行较远，尽可能让‘数据’多跑路，让员工少跑腿，提升业务审批的效率。”

“对于加强岗位学习交流方面，市分行应强化拓展提升员工业务技能和营销服务能力。”

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近日，在建行洛阳分行的“行长接待日”座谈会上，来自县域支行的员工代表，围绕支行乡村振兴业务、人员配置，业务流程优化、干部员工队伍建设、首席负责制等争先恐后，畅所欲言，参加座谈会的分行行领导不住点头，并对员工们提出的问题进行回答和点评。

“行长接待日”作为市分行班子关心关爱工作举措之一，旨在充分倾听基层员工心声，进一步落实省分行“能力作风提升年”活动各项要求，充分发挥员工群策群力作用，为推动洛阳分行各项事业健康发展，加快实现“四最一流”银行奋斗目标，不断注入新动能。

这次由县支行员工代表参加的行长接待日活动，共有19名县域支行员工代表结合县域支行发展实际，践行新金融行动，推动实现洛阳分行“一年更比一年好、一年更比一年强”的目标，提出问题、需求和建议。

聆听县域员工代表发言后，分行领导充分肯定了员工代表的反映出工作中的问题，希望大家在今后的工作中遇到问题时，多沟通交流，将员工意见作为提升能力、改进作风的一面镜子，将广开言路作为洛阳分行的一个工作特色。

从着眼于县域支行长远健康发展，进一步做好“行长接待日”活动，助力业务发展，会议要求全行进一步明确设立“行长接待日”的目的意义，通过“行长接待日”这个沟通交流的机制，消除在政策传导、沟通反馈、业务推进过程中存在的一些梗阻问题，更好的去精准施策，将洛阳分行的工作氛围和工作机制建立的更好更完善。进一步树立作风建设永远在路上的思想，对于“行长接待日”的形式、参与面和流程等方面进行完善和优化，若有好的意见和建议积极反馈，将沟通反馈和解决问题的机制变得更顺畅，把人际关系变得更加健康，更加阳光。行领导针对员工代表提出的意见，抓紧整理分解，落实到责任部门，各责任部门限时完成整改，并由员工代表对整改结果进行满意度测评，要正确认识到员工个人的成长需要机制的保障，但也更需要自身的努力，真正为基层减负、赋能，提升一线的战斗力，希望大家用心做好各项业务，为地方经济建设和业务发展不断作出新的贡献。(建洛宣)⑧