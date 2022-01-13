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关于“洛康码”停止服务，您关心的这些问题有明确答案！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 17:49

　　14日晚间，我市发布通告，根据国家和省疫情防控工作部署和要求，即日起，我市将统一使用“河南省健康码”，以实现全省一码。记者梳理相关问题，采访洛阳市政务服务和大数据管理局为您详细解答。

　　通告显示，我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”App搜索“河南省健康码”，无须重新注册即可展码出行。

　　洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人说，今年5月底前，我市“洛康码”已具备停止使用条件，原有场所码系统等已与“河南省健康码”实现绑定，并与“洛康码”解绑。“洛康码”停用后，系统和数据已通过后台技术实现对接，基本做到让群众和基层核查工作人员无感知。

　　“此前，‘洛康码’原页面承载的社区疫情防控电话查询、返洛报备登记等便民功能，仍在洛快办App、洛阳发布等官方微信公众号挂载，不影响市民正常使用。”该负责人说，在“洛康码”界面下方的核酸检测结果查询、疫苗接种信息、通信行程卡等便民小程序，也已通过扫场所码的方式统一展示。

　　记者注意到，相关停用通告也引发市民关注，我们梳理了咨询较为集中的问题，请洛阳市政务服务和大数据管理局进行解答。

　　问：两码合并后，省内其他地市有中高风险地区，我们的健康码会受影响吗？

　　答：按照规定，根据疫情风险等级对相关人员进行精准赋码。如您发现健康码异常，可以查看“河南省健康码”(“豫康码”)下方的风险提示，会显示您的赋码地市、赋码原因、咨询热线等信息，也可以联系所在社区询问。

　　问：儿童和没有智能手机的老年人，如何注册办理河南省健康码？

　　答：您可以为家人代办“豫康码”并下载使用纸质码。打开支付宝，搜索“河南省健康码”，点击右上角“代办”按钮，填写代办信息即可。代办成功后，可点击“豫康码”左上角小箭头切换用户。

　　问：未来如果出现红黄码，申请转码的流程还一样吗？最主要的转码办法有哪些？

　　答：基本一样。您可查看“豫康码”下方的风险原因，如果有地市上传的提示信息，可联系所在社区咨询转码流程，按要求提交证明材料。您也可以点击豫康码下方“转码申诉”，根据提示上传所需证明材料。符合转码条件的将在一个工作日内转码。

　　问：目前，多地进出公共场所只需扫场所码即可，哪些地方还需亮健康码？

　　答：原则上只扫码不亮码。老人、儿童以及无智能手机人员可下载使用纸质码。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 程德佳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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