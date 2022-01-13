“洛阳造”运梁车出口马来西亚

7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。
7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。
7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。
该公司是河南省高新技术企业，主要研发和生产桥梁运输车、重型装卸车和推土机等工程车辆。近年来，该公司加大技术改造和研发力度，产品种类不断丰富，行业竞争优势不断提升，还积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场，多款产品销往马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、肯尼亚等国。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 石智卫 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605