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“洛阳造”运梁车出口马来西亚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 18:16

　　7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。

　　该公司是河南省高新技术企业，主要研发和生产桥梁运输车、重型装卸车和推土机等工程车辆。近年来，该公司加大技术改造和研发力度，产品种类不断丰富，行业竞争优势不断提升，还积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场，多款产品销往马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、肯尼亚等国。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 石智卫 摄）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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