“洛阳造”运梁车出口马来西亚

7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。 7月18日，在位于老城区的洛阳龙派机械有限公司，首批12台套桥梁运输车经物流运输集中发往天津港，漂洋过海出口到马来西亚。 该公司是河南省高新技术企业，主要研发和生产桥梁运输车、重型装卸车和推土机等工程车辆。近年来，该公司加大技术改造和研发力度，产品种类不断丰富，行业竞争优势不断提升，还积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场，多款产品销往马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、肯尼亚等国。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 石智卫 摄）