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首期今日开班！洛龙区幼儿暑期托管服务试点工作开始啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 18:16

　　18日上午，在洛龙区第二实验幼儿园内，小朋友们跟着老师搭积木、玩游戏，在暑期托管服务中体验多彩假期。

　　记者从洛龙区教体局了解到，日前，该局结合本区实际，开展2022年幼儿暑期托管服务试点工作，基于区域家长需求，试点场所原则上设在辖区内公办幼儿园、小区配套普惠性幼儿园(配备空调)，采取分批分期辐射，解决部分家长暑期“看护难”问题。

　　据悉，首期开班的试点园以洛龙区第二实验幼儿园、洛龙区第三实验幼儿园等7个公办幼儿园为主，后期将根据实际需求陆续增开其他试点园。幼儿和家长可自愿选择参加，优先照顾双职工、外来务工人员等暑期看护有困难的家庭子女。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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