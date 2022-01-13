首期今日开班！洛龙区幼儿暑期托管服务试点工作开始啦

18日上午，在洛龙区第二实验幼儿园内，小朋友们跟着老师搭积木、玩游戏，在暑期托管服务中体验多彩假期。

18日上午，在洛龙区第二实验幼儿园内，小朋友们跟着老师搭积木、玩游戏，在暑期托管服务中体验多彩假期。

记者从洛龙区教体局了解到，日前，该局结合本区实际，开展2022年幼儿暑期托管服务试点工作，基于区域家长需求，试点场所原则上设在辖区内公办幼儿园、小区配套普惠性幼儿园(配备空调)，采取分批分期辐射，解决部分家长暑期“看护难”问题。

据悉，首期开班的试点园以洛龙区第二实验幼儿园、洛龙区第三实验幼儿园等7个公办幼儿园为主，后期将根据实际需求陆续增开其他试点园。幼儿和家长可自愿选择参加，优先照顾双职工、外来务工人员等暑期看护有困难的家庭子女。