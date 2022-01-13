个人手绘作品可以在景区周边售卖吗？洛阳市文旅集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是刚毕业的大学生，想在应天门周边摆地摊卖自己的手绘扇子，周边区域可以摆地摊吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是刚毕业的大学生，想在应天门周边摆地摊卖自己的手绘扇子，周边区域可以摆地摊吗？

洛阳市文旅集团回复：感谢您对隋唐洛阳城的关注，目前应天门周边暂未开放地摊经济，但景区支持自主创业人群的产品研发与发展，诉求人可与景区合作，经过景区相关部门审核后的文创产品，可放至景区文创商店代售，合作电话：13937900405。

点击查看原帖⑥