洛龙区第一批托管试点幼儿园名单公布

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛龙区幼儿园托管方案何时公布？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛龙区幼儿园托管方案何时公布？

洛龙区教体局回复：为切实解决幼儿暑期“看护难”问题，积极回应广大家长的关切，帮助家庭确有需要的幼儿过好暑期生活，充分利用公办幼儿园、普惠性配套幼儿园在管理、人员、场地方面的优势，组织开展幼儿暑期托管服务试点工作。

第一批托管试点幼儿园：洛龙区第二实验幼儿园：电话13938824078；洛龙区第三实验幼儿园：电话15038516825；洛龙区第四实验幼儿园：电话15896582536；洛龙区第五实验幼儿园：电话13526976007；洛龙区第六实验幼儿园：电话15937911410；洛龙区第七实验幼儿园：电话13721631763；洛龙区第八实验幼儿园：电话18737910161共七所，有需要托管的家长请到幼儿园咨询报名。

后期，7月15日至7月29日教体局将对全区幼儿园进行安全大排查，经过对幼儿园教师培训、安全排查合格后会在全区范围内扩大幼儿园托管试点园，我局第一时间会通知到试点幼儿园，由幼儿园通知各位家长参与托管，请家长耐心等待。

点击查看原帖⑥