“隋唐楷书百志——当代书法名家学术题跋展”偃师展开幕

17日，“隋唐楷书百志——当代书法名家学术题跋展”偃师展在张海书法艺术馆开幕，展品为千唐志斋博物馆隋唐墓志精品拓片加当代书法名家题跋100件，展期至7月30日。17日，“隋唐楷书百志——当代书法名家学术题跋展”偃师展在张海书法艺术馆开幕，展品为千唐志斋博物馆隋唐墓志精品拓片加当代书法名家题跋100件，展期至7月30日。

17日，“隋唐楷书百志——当代书法名家学术题跋展”偃师展在张海书法艺术馆开幕，展品为千唐志斋博物馆隋唐墓志精品拓片加当代书法名家题跋100件，展期至7月30日。

该展览由洛阳市文联支持，偃师区委宣传部、偃师区文旅局、偃师区文联、千唐志斋博物馆共同主办，张海书法艺术馆和偃师区书法家协会等承办。

洛报融媒记者获悉，《隋唐楷书百志——当代书法名家学术题跋展》是千唐志斋博物馆近年推出的“千唐”文化研究重要成果，中国书法家协会副主席顾亚龙题写展签并题跋创作。展览作品融合了古代石刻与现代墨迹两种艺术形式，刚与柔融为一炉、黑与白互为增色，是古今辉映，相得益彰的学术创新。自2020年在千唐志斋博物馆首次展出以来，收到良好的社会文化反响。

开幕式上，河南省文艺评论家协会副主席、洛阳市文联副主席陈花容向张海书法艺术馆赠送其学术著作《云雨蛰龙——千唐志斋藏石百品绳鉴》。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)(活动方供图)