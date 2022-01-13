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洛阳师范学院入围全省名单 拟与百度共建人工智能产业学院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 09:06

　　省教育厅日前发布公示，拟确定河南大学等7个相关学院与百度共建人工智能产业学院、河南中医药大学等10个相关专业与百度共建人工智能专业，洛阳师范学院入围共建人工智能产业学院名单。

　　据悉，此次共建力争通过3年至5年时间，建成一批不同层次、特色鲜明、优势突出、服务能力强、“产、学、研”一体化的人工智能特色专业和人工智能特色产业学院，为河南省数字经济高质量发展、中原更加出彩提供人工智能人才与智力支持。

　　根据安排，全省遴选基础条件好的本科高校与北京百度网讯科技有限公司共建人工智能产业学院，建设内容包括创新人才培养、深化产教融合、加强师资培训、开展科技协作、交流技术成果5个方面。百度除了每年免费提供价值不低于300万元的资源和服务，还将与合作高校在课程体系开发、实验室建设、实训课开展、联合授课、项目教学、案例教学、教师交流培训、课题研究等方面开展深度合作。学生可进入百度项目组或百度生态合作公司参与校企联合培养。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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