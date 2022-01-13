今儿再热一天 洛阳明儿有强降雨

洛阳今天多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，西北风转偏东风3级，气温24℃到33℃。

“热在三伏”，昨天晴热天气上线，让我们感受到伏天的威力。今天是初伏的第三天，天气依然闷热。不过，天气预报显示，本周我市多降雨，有望带来清凉。

中国天气网预计，从今天起至20日，新一轮降水将自四川盆地发展，黄淮有低涡生成，河南等地将遭大暴雨侵袭，需注意防范。

省气象台预计，本周我省有两轮大范围降雨过程，分别是19日至20日，22日至23日。

市气象台根据气象资料分析，19日受高空低槽和地面冷空气影响，我市有较强降水天气过程，大部分地区有大雨，局部地区有暴雨；22日前后，在高空低槽东移和副热带高压南退的过程中，还有一次较明显降水天气过程。

具体预报如下——

●今天：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，西北风转偏东风3级，气温24℃到33℃。

●明天：阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，偏东风3级，气温23℃到27℃。

●20日(周三)：阵雨转多云，气温23℃到32℃。

●21日(周四)：多云间晴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温23℃到33℃。

●22日(周五)：阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有大雨或暴雨，气温23℃到29℃。

●23日(周六)：多云转晴天，气温23℃到33℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)