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66天零违法挑战赛挑战成功者来领奖了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:59
获奖车主上台领奖

　　16日，由市文明办、市公安局交通警察支队、洛阳日报报业集团指导，洛阳晚报主办，洛阳绿都置业有限公司独家冠名的“文明洛阳我代言”暨洛阳首届“绿都地产杯”66天零违法挑战赛颁奖仪式在绿都中梁河风雅叙项目营销中心举行。即日起至24日，挑战成功的车主，可领取活动奖励。

　　今年5月1日，“文明洛阳我代言”暨洛阳首届“绿都地产杯”66天零违法挑战赛正式开始。挑战赛历时66天，吸引了数万名洛阳车主关注。

　　挑战赛期间，安全文明驾驶的话题热度不断攀升，为我市文明交通建设由法律遵守变成文明自觉，由个人修为成为大众礼仪起到了有力推动作用，安全文明交通意识得到更广泛传播，养成文明出行习惯、坚持零违法已经成为众多机动车驾驶人员严格要求自己的标准，超过95%报名参加挑战赛的车主成功通过了挑战。

　　根据活动规则，参与挑战的车主连续66天无交通违法记录，视为挑战成功，可获得200元油卡，还可于颁奖仪式当天参与抽奖。在颁奖仪式上，本次活动的一、二、三等奖经抽奖产生，他们分别获得了3000元、2000元、1000元油卡的奖励。同时，主办方还公布了其他挑战成功的车主领奖的方式。即日起至24日，凡满足报名条件并挑战成功的车主，可前往绿都置业项目营销中心(线下领取车贴时所在营销中心)，领取200元加油卡奖励。领取奖励前，车主应满足的条件和注意事项如下：

　　1.200元油卡奖励仅针对活动报名期间通过“都享家+”小程序成功报名，按照规则张贴活动车贴，且在2022年5月1日至7月6日无交通违法记录的参赛车辆；

　　2.车主可通过“交管12123”系统平台查询挑战赛期间交通违法记录情况，对无交通违法记录查询结果进行截图，以备现场查验；

　　3.参加挑战赛的车辆须66天全程张贴本次66天零违法挑战赛车贴，并保证车贴完整不破损、遗失，领奖现场将查验张贴情况；

　　4.领取奖励时，车主需要本人持行驶证、身份证前往，不可代领。

　　“这次活动非常有意义。在参加活动后，我每天开车都特别注意交通规则、文明驾驶。活动结束后，养成的这些好的驾驶习惯，也自然融入了今后日常出行中。”成功完成挑战的车主何先生说。

　　“文明交通是城市文明的窗口，也是城市形象的重要名片。我们很高兴地看到，本次挑战赛为洛阳搭建起一个安全行车、文明驾驶的重要平台，激发了全社会文明出行、安全出行的意识。”绿都中梁河风雅叙项目负责人蒋艳艳说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭/文 董格非/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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