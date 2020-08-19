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本科一批录取今日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 09:05

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，根据2022年我省高招录取工作统一安排，本科一批录取工作于7月18日至20日进行，7月22日填报征集志愿。

　　市招生考试中心相关负责人介绍，参加本科一批录取的是“双一流”建设高校和经我省批准的高校本科专业。高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型招生，随本科一批进行，在本科一批之前投档录取。本科一批实行平行志愿投档，投档原则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。

　　本科一批录取时间为7月18日至20日，在正式录取前会进行模拟投档，即省教育考试院按照计划数105%以内适当比例向高校提供上线生源情况，高校根据本校计划生源分布情况，合理提出调档比例意见，省教育考试院根据高校调档比例意见进行模拟投档；高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，并确保符合录取规则的调档考生能够录取；省教育考试院根据高校最终确定的调档比例进行正式投档。

　　需要提醒的是，在模拟投档时，考生查不到个人的档案状态。7月18日正式录取开始后，省教育考试院会通过省普通高校招生考生服务平台及时发布考生档案状态信息。考生还可关注微信公众号“河南省教育考试院”并绑定个人信息，接收“一对一”推送的录取状态。

　　此外，7月22日9时至18时，本科一批将征集志愿。届时，未被录取且符合征集条件的考生可重新填报志愿。

　　关于高招志愿填报，考生或家长有任何疑问，均可拨打电话18638852559与记者联系，我们将邀请专家解答。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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