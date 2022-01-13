放慢脚步，多陪父母说说“废话”

看晚报，居家养老护理员刘丽苹赢得了37位老人的认可和喜爱，除了照护周到、细致，她还有一个和老人沟通的秘诀——“多陪老人说‘废话’”，而这值得做儿女的思考、效仿。

看晚报，居家养老护理员刘丽苹赢得了37位老人的认可和喜爱，除了照护周到、细致，她还有一个和老人沟通的秘诀——“多陪老人说‘废话’”，而这值得做儿女的思考、效仿。

朱自清说，“人生其实多一半在说废话”，“得有点废话，我们的生活才有意思”。普通人的日常，哪有那么多重要的话要说，家人之间交流，多是柴米油盐、鸡毛蒜皮，正是这些看似没啥大用的“废话”，构成了平凡人生的烟火气儿、人情味儿。然而，有的儿女总嫌父母太啰唆，不愿听他们说“废话”。

小品《家的谎言》中的“儿子”，就是这样一个人。

平心而论，这位儿子很孝顺，担心父亲心疼钱，就谎称自己送的礼物都很便宜。一次，他回家看望父亲，却接到电话，要回单位签个2000万元的合同。

看到父亲，儿子不忍心立刻就走，给了父亲10分钟时间“说重要的事”，可父亲说来说去，都是“你二姨上咱家来嗑瓜子”“你二爷他老姑娘啊，脚崴了”等“废话”，儿子不愿听，要回单位去。父亲怒了，对着儿子的照片说起了“废话”。

当儿子得知，父亲把自己送的礼物卖给邻居的目的，只是为了买自己一些时间陪他说说话时，他终于醒悟：再贵重的礼物，也比不上陪父亲说说家长里短的“废话”。

谁小时候不是在父母不厌其烦的“废话”中，学会了说话、走路？当父母老成了孩子，我们怎么就没了耐心，听父母说“废话”呢？

“热不热”“冷不冷”“饿不饿”……这些平淡、琐碎的“废话”里，藏着父母的幸福，看似“废话”，实乃“情话”——饱含亲情的话。

步入老年，年龄越大“世界”就越小，最后小到只有自己和儿女。儿女的世界，父母想挤，却往往挤不进去；心心念念的，不过是跟儿女多待一些时日，多说一些“废话”，希望有共鸣，渴望被理解。他们的幸福往往很简单：自己喋喋不休，儿女并不厌烦；自己说得眉飞色舞，儿女听得津津有味。从这个角度说，勤于听父母说“废话”，善于对父母说“废话”，也是一种孝心和精神赡养。

做儿女的，不妨放慢脚步，多陪父母说说“废话”，父母少些寂寞，我们才能少些遗憾。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)