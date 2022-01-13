洛阳：规范重大行政决策程序 推进法治政府建设

规范重大行政决策程序，是建设法治国家、法治政府的必然要求。近年来，我市不断完善重大决策机制和程序，确保重大行政决策合理合情有力为民，实现决策利民、建设为民。

规范重大行政决策程序，是建设法治国家、法治政府的必然要求。近年来，我市不断完善重大决策机制和程序，确保重大行政决策合理合情有力为民，实现决策利民、建设为民。

行政机关能否做到科学民主依法决策，不仅体现着依法行政的水平，也关系到能否正确履行政府职能，更关乎民生福祉。

出台《洛阳市重大行政决策程序暂行规定》，配套印发《重大行政决策事项示范文本》《洛阳市县级以上机关重大决策终身责任追究和责任倒查制度(试行)》，推行重大行政决策年度目录公开制度……我市通过顶层设计，建立健全制度，高规格、严标准规范重大决策研究制定的过程，以完善的制度体系保证重大行政决策依法依规、高质高效。

近年来，我市严格落实国务院《重大行政决策程序暂行条例》，根据本市相关制度措施，通过公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定，确保了全市重大行政决策更科学、更民主。

与此同时，我市还多措并举让重大行政决策在“阳光下”运行，确保科学透明。

●规范政务公开

坚持以公开为常态、不公开为例外，大力推进决策、执行、管理、服务和结果公开，更好发挥以公开促落实、强监管功能。深化重点领域信息公开，调整完善重点领域信息专栏，开设全国法治政府建设示范市、疫情防控、优化营商环境等专题，规范集中公开176件行政规范性文件，政府决策和管理服务更加透明规范，决策公开质量不断提高。

●推进基层政务公开标准化规范化建设

精准编制市县乡三级标准化规范化目录，在市、县政府门户网站基层政务公开专栏集中规范发布相关信息，城市书房可“一键查询”政府信息，开设政策问答平台，为企业和群众提供“一站式”政策咨询服务，全面提升政府信息公开申请办理质量，用信息透明度提升公众信任度，以公开促规范，以公开暖人心。

在2020年度、2021年度全省政务公开第三方评估中，我市均为“优秀”。

●健全政府守信践诺机制，打造诚信政府

我市创新“全流程、宽领域、有力度、有温度”的信用监管模式，将政务诚信作为社会诚信风向标，纳入法治政府建设、文明单位创建考核，形成信用承诺管理闭环。按照“一体化、标准化、智能化、安全化”原则，建成覆盖各类市场主体超3亿条记录的多维信用数据库。开展信用修复，保障失信主体权益，信用修复申请初审办理平均用时在1个工作日内。开通绿色渠道，协助已经纠正失信行为的企业与处罚机关及“信用河南”网站联系，尽快开展审核处理，帮助企业降低不良影响，助力企业重塑信用。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）