洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市关爱退役军人就业创业促进会成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:43

　　昨日，洛阳市关爱退役军人就业创业促进会揭牌成立。市关爱退役军人就业创业促进会是经市民政局批准成立、市退役军人事务局业务主管的专门为退役军人服务的全市性、行业性、非营利性社会组织，具有独立法人资格。

　　该促进会以关心服务退役军人就业创业为宗旨，秉承“奉献、志愿、务实、创新”理念，将搭建好政府与社会、军队与地方、退役军人与用工企业的合作桥梁，为困难退役军人提供关爱帮扶，对退役军人进行就业创业培训并给予支持，组织开展专题调研和政策法规宣传，协助政府部门为退役军人提供就业创业服务，促进洛阳经济社会稳步发展。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区调研城市提质工作
  • 多地疫情又现反复！洛阳疾控发布最新...
  • 今儿再热一天 洛阳明儿有强降雨
  • 隋唐大运河文化博物馆持续受热捧【视频】
  • 今日8时30分起，洛阳考生可上网查询中...
  • 洛阳进一步优化控制性详细规划编制、...
  • 潮！洛阳一社区推出社区IP文创产品
  • 徐衣显到孟津区、偃师区、伊川县调研
  • 新安县铁门镇晁村：种植黄花菜 走上致...
  • 冬病夏治！三伏贴“开贴”啦
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    夏日的积翠湖荷花

    荷映神都

    便民服务日随拍

    抓拍
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605