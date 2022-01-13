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偃师区后杜楼社区：“文明小喇叭”传递惠民“好声音”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:35
居民在一起收听“文明小喇叭”

　　“居民朋友们，大家好！请大家留意天气变化，提前做好防范……”昨日中午，偃师区商城街道后杜楼社区居民马重训家里的“文明小喇叭”又响了起来，马重训一边吃饭，一边侧耳倾听。

　　“‘文明小喇叭’就是社区广播，它及时播报党的惠民政策及时事新闻、生活信息等，让我们不出家门就能了解到很多信息。”说起“文明小喇叭”，马重训赞不绝口。

　　在偃师区商城街道，家家户户都装有“文明小喇叭”收听设备。“去年以来，我们多方筹措资金，免费为辖区每户居民安装了收听设备，以便让大家及时听到有关惠民政策等方面的‘好声音’。”商城街道党工委书记张国干说。

　　“小喇叭”有大作用。82岁的后杜楼社区居民马根通是名老党员。由于视力不好，马根通平时“看”报全靠孩子们空闲了读给他听。自从有了“文明小喇叭”，党的“好声音”能第一时间送到他的耳边。“‘小喇叭’一响，我就认真听，这是学习党的理论政策的好机会。”马根通说。

　　“小喇叭”架起“连心桥”。今年4月，该街道辖区内一名13岁的少年突发重病，辗转多地就医花了不少钱，巨额的医疗费让这个家庭不堪重负，陷入困境。为了帮助这个家庭，“文明小喇叭”连续3天向辖区居民播报有关情况，呼吁大家伸出援手。社区居民纷纷慷慨解囊，很快就汇集了8万元善款，解了这个家庭的燃眉之急。

　　“‘文明小喇叭’持续发声，既增进了居民之间的感情，也提升了社区基层治理能力。”后杜楼社区居委会委员、妇联主席刘玉枝深有感触地说，以前社区做宣传工作一般通过会议或挨家挨户通知，现在通过广播反复宣传，使更多居民及时了解党和国家的大政方针、惠民政策等，宣传效果立竿见影。

　　“‘文明小喇叭’是商城街道新时代文明实践所着力打造的品牌服务项目之一。如今，‘文明小喇叭’已成为传播党的‘好声音’的‘扩音器’、密切党群干群关系的‘连心桥’、倡导文明风尚的‘大讲堂’，真正打通了基层党员学习理论和服务群众的‘最后一纳米’。”张国干说，下一步，他们将继续优化“文明小喇叭”功能，丰富广播内容，科学安排广播时间，将党和国家的惠民政策更加及时地传达给群众。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 通讯员 陈志强 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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