巩固传统产业基本盘——二论下更大功夫抓产业发展

抓产业是门技术活儿，既要向“风”而行，也要固本培元，而不是喜新厌旧，更不可顾此失彼。

抓产业是门技术活儿，既要向“风”而行，也要固本培元，而不是喜新厌旧，更不可顾此失彼。

在全市产业发展观摩督导活动中，河南“科创第一股”建龙微纳借力资本市场挺进吸附材料产业风口，众悦轴承通过技术化改造提升生产效率5倍以上，一家家传统产业企业站在改革、技术、产品的风口上“飞”起来，为我们抓产业提供了生动样本。市委书记江凌强调，着力发展风口产业的同时，传统产业也不能忽视，传统产业的基本盘必须巩固好。

有人说，对于有着厚重工业“家底”的洛阳而言，传统产业振兴总是绕不开的发展命题。从大江南北的“东方红”拖拉机，到遨游太空的“洛阳轴承”，从“共和国长子”，到“老工业基地”，一件件顶尖产品、一个个耀眼光环所折射的，是洛阳传统产业的荣耀和辉煌。几多兴盛、几多沉浮，从农机到石化，从矿山装备到耐火材料，传统产业至今“青山依旧在”，构成我市产业版图“主力军”、产业发展“顶梁柱”，是名副其实的基本盘。基本盘稳，经济大厦根基就能打牢，抓产业才会更有本钱、底气十足。

当下，我们向“风”而行抓产业，不是不要传统产业，相反传统产业大有可为。从洛玻集团由生产传统建筑玻璃转向生产电子显示玻璃、光伏玻璃等，主营业务收入实现指数增长，到万基控股从生产铝锭、铝板转向生产电子铝箔、食药用铝箔等，产品附加值大大提升，一个个鲜活实践表明，风口和传统之间绝不是“泾渭分明”“有你没我”，而是“水乳交融”“互促互进”。深耕细作传统产业，体制激活、工艺搞精、产品对路，就能在红海中开辟蓝海，就能在优质存量上做大增量，传统也能变风口，迎来发展“第二春”。

一句话，抓好风口产业，要通过招商引资实现“无中生有”，但更重要的是推动传统产业向风口产业转型。既“无中生有”，推动风口产业“爆发式增长”，也“有中生新”“有中生优”，巩固传统产业基本盘，洛阳迈向“万亿级”经济总量目标才有强劲支撑，副中心“强”起来才有澎湃动能！

没有一成不变的传统产业，只有因循守旧的传统思维。巩固传统产业基本盘，变夕阳为朝阳，一味守成不行，改革、技术、产品必须跟得上时代。这就需要加快推动企业特别是国有企业改革，瞄准市场化方向，深化体制机制改革，最大限度激发企业活力。尤其要把传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局贯通起来，以数字化智能化为重点，大力实施“三大改造”，加快推动传统产业关联风口，为传统产业插上“新技术”的翅膀，向“风”而动、御“风”飞翔。

“传统产业是经济的基础，现在仍有很大的发展潜力和空间，需要继续促进其发展。”

咬定青山、凝心聚力、久久为功，让传统产业“老树开新花”“旧貌换新颜”，我们就能为“产兴城强”赢得稳稳的光明未来！（洛平）