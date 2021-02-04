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凝聚社会各方力量 助力振兴河洛乡村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:41

　　昨日，市慈善总会召开洛阳市2022年参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动座谈会，确定今年活动时间为9月4日至9日。

　　据悉，今年腾讯公益慈善基金会将于9月4日至6日单独投入共计5000万元配捐资金和传播资源，通过网络募捐为河南省开辟“乡村振兴河南专场”，助力乡村振兴。9月7日至9日为“99公益日”活动。

　　“99公益日”是全国性大型慈善公益捐赠活动。今年，市慈善总会在省慈善总会的指导下，将设置母项目扶弱济困兴河洛乡村，并在其下设置扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护等9个子项目。

　　据介绍，慈善项目捐款将随机获得腾讯公司配捐额，每人每天捐赠次数不限，最高可获得腾讯配捐的总额度为999元，有效捐款金额最低为1元。

　　洛阳市慈善总会主要负责人表示，要构建网络募捐县区、市直部门及“慈善会+社工机构+志愿服务组织”联动模式，形成全市一盘棋格局，推动全市慈善公益力量大联动、大融合，促进全市慈善事业健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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