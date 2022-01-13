洛阳：特色民宿成为乡村旅游新亮点

近年，栾川、嵩县、洛宁、汝阳等地抢抓文旅市场消费热点，大力推动民宿产业发展，一批精品民宿在青山绿水间“百花齐放”，成为我市乡村旅游中的一抹亮色。

编者按

当前，我市正着力打好“伏牛山水”牌，加快栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县等地乡村旅游发展，打造国民休闲旅游度假目的地。本网今起推出“聚焦伏牛山乡村旅游发展”系列报道，关注伏牛山区域乡村旅游发展的亮点和成效，探讨如何进一步挖掘乡村文化旅游资源，推动伏牛山乡村旅游高质量发展。

游客在特色民宿休闲

打开一张旅游目的地地图，你会看到什么？在名山大川、文化古迹、海滨沙滩等目的地之外，各具特色的民宿成为不少游客向往的“诗和远方”。近年，栾川、嵩县、洛宁、汝阳等地抢抓文旅市场消费热点，大力推动民宿产业发展，一批精品民宿在青山绿水间“百花齐放”，成为我市乡村旅游中的一抹亮色。

“民宿热”助力乡村游

“远离城市喧嚣，难得的清新宁静，让人来了就不想走。”盛夏时节，在栾川县庙子镇杨树底村，来自三门峡的游客孙磊对这里的民宿赞不绝口。“这里山美水美，空气新鲜，很适合我们这种在城市待久了的人过来休闲度假。”孙磊说。

走进这家民宿，石板路、小鱼塘、四季竹……典型的中式庭院风格，院落虽然不大，但各类设施齐全，移步换景，别有韵味。“我们这里一共有15间房，包含大床房、亲子房、套房等多种类型，目前七八月的周末都已经订满，周中还有少量房间。”该民宿的负责人说。

外出旅游，如何在异乡找到一个“家”？如今，传统酒店已不能满足游客个性化的需求，体验性、度假型的民宿正受到越来越多消费者的追捧。

眼下，旅游业进入暑期旺季，在栾川、嵩县、洛宁等地的景区及周边，一些特色民宿深受游客欢迎。记者近日在重渡沟景区内看到，风格各异、鳞次栉比的民宿点缀于山水之间，让人流连忘返。近几年，重渡沟景区建起了百余家精品民宿，吸引不少游客前来体验原汁原味的民俗文化，感受乡间的慢节奏生活，带动了当地乡村旅游的发展。

业内人士表示，作为乡村旅游发展中的一种新产业、新业态，民宿不仅使传统的村容村貌发生较大变化，而且对乡村旅游的带动作用日益显现。

民宿产业发展迅速

“民宿不单单是满足乡村游的食宿要求，它本身就是一个吸引游客的特色旅游产品。”市旅游住宿业协会相关负责人表示，在乡村，民宿不仅可以满足基本的餐饮住宿、文化休闲等需求，还能和自然观光、休闲度假、农业采摘等相结合，形成“民宿+”的模式，带动相关产业发展。