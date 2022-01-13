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酒虽好，莫贪杯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:12

南宋绿釉六系酒樽

　　苦夏难熬，晚上在路边摊就着烧烤喝两杯小酒是一件快事。酒能助兴解忧、提神壮胆，拉近人与人之间的距离，可谓无酒不成欢。

　　中国是酒文化大国，中国美酒畅销海内外。在洛阳市民间收藏家协会的展厅里，有一个曾出口海外的南宋绿釉六系酒樽，土黄色，羽状纹饰，阔肚窄颈，约莫半人高，保守估计能装50斤酒。

　　洛阳市民间收藏家协会会长张建说，这是一位收藏家在泰国买下带回洛阳的。多年前，有人在泰国清迈附近的海域发现了一艘南宋时期的中国商船，船上有一千多个类似的酒樽，里头装着米酒。

　　“两宋时期，中国海上贸易活跃，中国美酒经由海上‘丝绸之路’出口东南亚，非常受外国人欢迎。”张建说。

　　洛阳是中国酒文化的发源地，数千年前，“酒祖”杜康在洛阳创制了中国历史文化名酒——杜康佳酿。古人以美酒祭祀神灵和祖先、款待亲朋好友，各种美酒佳酿历代长盛不衰，“好酒之徒”留下了无数传说。

　　“何以解忧，唯有杜康”，曹操和刘备青梅煮酒论英雄；魏晋洛阳名士社团“竹林七贤”的成员刘伶热爱自由，纵酒避世，常坐着鹿车一路行一路饮，走到哪儿喝到哪儿；李白和杜甫在洛阳桥头的董家酒楼“世纪会面”，把酒言欢；白居易退居洛阳后，三天两头和好友刘禹锡厮跟着喝酒……

　　酒再好也不能多喝。酗酒伤身，贪杯误事，醉汉借酒装疯、酗酒滋事，毫无分寸，人人生厌。《说文解字》有云：“酒，就也，所以就人性之善恶。”酒会放大人性的善恶，饮酒须有度。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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