苦夏难熬，晚上在路边摊就着烧烤喝两杯小酒是一件快事。酒能助兴解忧、提神壮胆，拉近人与人之间的距离，可谓无酒不成欢。

南宋绿釉六系酒樽

苦夏难熬，晚上在路边摊就着烧烤喝两杯小酒是一件快事。酒能助兴解忧、提神壮胆，拉近人与人之间的距离，可谓无酒不成欢。

中国是酒文化大国，中国美酒畅销海内外。在洛阳市民间收藏家协会的展厅里，有一个曾出口海外的南宋绿釉六系酒樽，土黄色，羽状纹饰，阔肚窄颈，约莫半人高，保守估计能装50斤酒。

洛阳市民间收藏家协会会长张建说，这是一位收藏家在泰国买下带回洛阳的。多年前，有人在泰国清迈附近的海域发现了一艘南宋时期的中国商船，船上有一千多个类似的酒樽，里头装着米酒。

“两宋时期，中国海上贸易活跃，中国美酒经由海上‘丝绸之路’出口东南亚，非常受外国人欢迎。”张建说。

洛阳是中国酒文化的发源地，数千年前，“酒祖”杜康在洛阳创制了中国历史文化名酒——杜康佳酿。古人以美酒祭祀神灵和祖先、款待亲朋好友，各种美酒佳酿历代长盛不衰，“好酒之徒”留下了无数传说。

“何以解忧，唯有杜康”，曹操和刘备青梅煮酒论英雄；魏晋洛阳名士社团“竹林七贤”的成员刘伶热爱自由，纵酒避世，常坐着鹿车一路行一路饮，走到哪儿喝到哪儿；李白和杜甫在洛阳桥头的董家酒楼“世纪会面”，把酒言欢；白居易退居洛阳后，三天两头和好友刘禹锡厮跟着喝酒……

酒再好也不能多喝。酗酒伤身，贪杯误事，醉汉借酒装疯、酗酒滋事，毫无分寸，人人生厌。《说文解字》有云：“酒，就也，所以就人性之善恶。”酒会放大人性的善恶，饮酒须有度。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）