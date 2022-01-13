诗人也有“社交恐惧症”

立德坊旧址，位于今老城十字街东南一带。一千多年前，女皇武则天执政时期，此坊南边是超级商业港口——新潭码头，商船万艘，繁华热闹。

立德坊旧址，位于今老城十字街东南一带。一千多年前，女皇武则天执政时期，此坊南边是超级商业港口——新潭码头，商船万艘，繁华热闹。

繁华背后，有一个孤独、悲凉的身影——“诗囚”孟郊。这位写过“慈母手中线，游子身上衣”的唐代才子，住着立德坊的大宅子，却将灵魂囚禁在理想的孤山。他坚持按自己的方式活着，一生困苦，以至于后人想到他，眼前便浮现出一张愁眉苦脸的面孔。

憋屈的职场人

孟郊是南方人，但与洛阳缘分很深。他曾长期居住在洛河北岸的立德坊，死后也葬在洛阳。

除了那首妇孺皆知的《游子吟》，他还写了其他很多诗，内容多是世态炎凉、民生疾苦，读来甚是沉郁。

孟郊的诗不快乐，是因为他这个人活得不快乐。

史书里说，孟郊家境清寒，性格孤傲，不善言辞，书生气很重。用现在的话来说，他有点儿“社交恐惧症”，既不擅长也不屑于拓展人际关系，很不合群。他将所有热情都倾注在诗里，没事儿就宅在家写诗。

当小伙子长成老头子，书生意气就成了俗世笑话。史载，孟郊数次参加科举考试，然而科考竞争激烈，出人头地实在太难，孟郊数次碰壁，一路苦吟，直考到四五十岁才中了进士，被分配到一个小地方当县尉。

当官不是孟郊的本意，而是他母亲的期待。孟郊的母亲希望儿子出人头地，催着儿子读书考进士，催着儿子到洛阳参加铨选(选官考核)。

孟郊不懂溜须拍马，不愿交际应酬，困在官场异常煎熬。苦闷憋在心里无人倾诉，他时常撂下公务，坐到水边发呆写诗。

下属动不动闹情绪旷工，县令自然很不高兴，又不好明着撵孟郊走，就扣了孟郊一半薪水，另请了一个人顶替孟郊做事。

县尉的薪水本就少得可怜，再这么一扣，孟郊只能拖家带口喝西北风了。最后，他不得不辞职走人，像极了那种窝窝囊囊、满腹牢骚的职场人。

孤傲的诗人

孟郊生于公元751年，公元804年被迫辞职时，他已经五十来岁了，两鬓斑白，失业赋闲，可想而知他的处境有多么窘迫。

当时，有文化的人可以靠给有钱人写墓志铭、祭文赚钱。大文豪韩愈处世圆融，活得很现实，他一手拿朝廷俸禄，一手接私活，替人写墓志铭挣润笔费，收入颇丰。

虽然有人讽刺韩愈世俗功利、贪财好色，然而不可否认，韩愈的日子过得确实潇洒自在。

孟郊比韩愈大十几岁，却不如韩愈会来事儿，人家拿着钱请他写墓志铭，他不写便罢了，还要翻个白眼。妻子拿他没办法，只能帮人多做些针线活贴补家用。

有意思的是，处世态度大相径庭的韩愈和孟郊，居然成了好友。

韩愈曾在洛阳工作，他同情孟郊的遭遇，欣赏孟郊的才气，想帮孟郊一把。

公元806年，在韩愈的推荐下，德高望重的河南尹郑余庆调派孟郊到洛阳任职。郑大人一身正气、为官清正，与孟郊是同路人。

孟郊欣然从命，任水陆运从事，到洛阳就职。郑余庆特别关照，让孟郊落户在了洛阳立德坊。

搬进大房子的孟郊似乎苦尽甘来，可他仍然学不会像旁人那样享受生活，一日三餐照例是粗茶淡饭；他的灵魂也并未因住进豪宅变得麻木，他仍然关心民间疾苦，心疼“寒地百姓”。

苦难和不如意仍是孟郊人生的主旋律。他的慈母去世了，按唐朝规矩，他离职守孝，没了收入，生活又陷入困境；之后，他的三个儿子也接连病故……

谁能承受得住命运如此摧残戏弄？孟郊贫病交加，心情绝望，他自知生命将到尽头，写诗哀叹“老人朝夕异，生死每日中”。

郑余庆想再帮他一把，邀他到自己府中任职，无奈孟郊有心无力，在赴任途中病死，终年64岁。

史载，孟郊死时家徒四壁，亲友凑钱帮他张罗丧事，将他安葬在了洛阳。干干净净地来，干干净净地走，“诗囚”终于得到了永恒的安宁。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)