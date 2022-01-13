洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

诗人也有“社交恐惧症”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:08

　　立德坊旧址，位于今老城十字街东南一带。一千多年前，女皇武则天执政时期，此坊南边是超级商业港口——新潭码头，商船万艘，繁华热闹。

　　繁华背后，有一个孤独、悲凉的身影——“诗囚”孟郊。这位写过“慈母手中线，游子身上衣”的唐代才子，住着立德坊的大宅子，却将灵魂囚禁在理想的孤山。他坚持按自己的方式活着，一生困苦，以至于后人想到他，眼前便浮现出一张愁眉苦脸的面孔。

　　憋屈的职场人

　　孟郊是南方人，但与洛阳缘分很深。他曾长期居住在洛河北岸的立德坊，死后也葬在洛阳。

　　除了那首妇孺皆知的《游子吟》，他还写了其他很多诗，内容多是世态炎凉、民生疾苦，读来甚是沉郁。

　　孟郊的诗不快乐，是因为他这个人活得不快乐。

　　史书里说，孟郊家境清寒，性格孤傲，不善言辞，书生气很重。用现在的话来说，他有点儿“社交恐惧症”，既不擅长也不屑于拓展人际关系，很不合群。他将所有热情都倾注在诗里，没事儿就宅在家写诗。

　　当小伙子长成老头子，书生意气就成了俗世笑话。史载，孟郊数次参加科举考试，然而科考竞争激烈，出人头地实在太难，孟郊数次碰壁，一路苦吟，直考到四五十岁才中了进士，被分配到一个小地方当县尉。

　　当官不是孟郊的本意，而是他母亲的期待。孟郊的母亲希望儿子出人头地，催着儿子读书考进士，催着儿子到洛阳参加铨选(选官考核)。

　　孟郊不懂溜须拍马，不愿交际应酬，困在官场异常煎熬。苦闷憋在心里无人倾诉，他时常撂下公务，坐到水边发呆写诗。

　　下属动不动闹情绪旷工，县令自然很不高兴，又不好明着撵孟郊走，就扣了孟郊一半薪水，另请了一个人顶替孟郊做事。

　　县尉的薪水本就少得可怜，再这么一扣，孟郊只能拖家带口喝西北风了。最后，他不得不辞职走人，像极了那种窝窝囊囊、满腹牢骚的职场人。

　　孤傲的诗人

　　孟郊生于公元751年，公元804年被迫辞职时，他已经五十来岁了，两鬓斑白，失业赋闲，可想而知他的处境有多么窘迫。

　　当时，有文化的人可以靠给有钱人写墓志铭、祭文赚钱。大文豪韩愈处世圆融，活得很现实，他一手拿朝廷俸禄，一手接私活，替人写墓志铭挣润笔费，收入颇丰。

　　虽然有人讽刺韩愈世俗功利、贪财好色，然而不可否认，韩愈的日子过得确实潇洒自在。

　　孟郊比韩愈大十几岁，却不如韩愈会来事儿，人家拿着钱请他写墓志铭，他不写便罢了，还要翻个白眼。妻子拿他没办法，只能帮人多做些针线活贴补家用。

　　有意思的是，处世态度大相径庭的韩愈和孟郊，居然成了好友。

　　韩愈曾在洛阳工作，他同情孟郊的遭遇，欣赏孟郊的才气，想帮孟郊一把。

　　公元806年，在韩愈的推荐下，德高望重的河南尹郑余庆调派孟郊到洛阳任职。郑大人一身正气、为官清正，与孟郊是同路人。

　　孟郊欣然从命，任水陆运从事，到洛阳就职。郑余庆特别关照，让孟郊落户在了洛阳立德坊。

　　搬进大房子的孟郊似乎苦尽甘来，可他仍然学不会像旁人那样享受生活，一日三餐照例是粗茶淡饭；他的灵魂也并未因住进豪宅变得麻木，他仍然关心民间疾苦，心疼“寒地百姓”。

　　苦难和不如意仍是孟郊人生的主旋律。他的慈母去世了，按唐朝规矩，他离职守孝，没了收入，生活又陷入困境；之后，他的三个儿子也接连病故……

　　谁能承受得住命运如此摧残戏弄？孟郊贫病交加，心情绝望，他自知生命将到尽头，写诗哀叹“老人朝夕异，生死每日中”。

　　郑余庆想再帮他一把，邀他到自己府中任职，无奈孟郊有心无力，在赴任途中病死，终年64岁。

　　史载，孟郊死时家徒四壁，亲友凑钱帮他张罗丧事，将他安葬在了洛阳。干干净净地来，干干净净地走，“诗囚”终于得到了永恒的安宁。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区调研城市提质工作
  • 多地疫情又现反复！洛阳疾控发布最新...
  • 今儿再热一天 洛阳明儿有强降雨
  • 隋唐大运河文化博物馆持续受热捧【视频】
  • 今日8时30分起，洛阳考生可上网查询中...
  • 洛阳进一步优化控制性详细规划编制、...
  • 潮！洛阳一社区推出社区IP文创产品
  • 徐衣显到孟津区、偃师区、伊川县调研
  • 新安县铁门镇晁村：种植黄花菜 走上致...
  • 冬病夏治！三伏贴“开贴”啦
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    夏日的积翠湖荷花

    荷映神都

    便民服务日随拍

    抓拍
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605