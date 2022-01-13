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今日8时30分起，洛阳考生可上网查询中招录取结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:14

　　昨日上午，我市城市区中招录取工作会议举行。今年我市中招最低控制线为324分，今日8时30分起，考生可上网查询录取结果；今日至20日，被录取考生要到相关高中报到。

　　【关键词】分数线

　　“根据疫情防控要求，今年我市取消了初中毕业生体育、实验操作及信息技术考试，相应成绩不再计入中招考试成绩总分值，中考总分为600分。”市教育局相关负责人说，我市中招分数线测算主要依据考生中招成绩、普通高中招生计划、考生填报志愿情况，综合考虑分配生、艺术特长生、体育尖子生及各种符合照顾加分录取的考生等因素，经反复测算、验证、核查，最终划定了各校录取分数线。

　　今年，我市中招最低控制线为324分。市提前二批6所高中统招班、创新班的录取分数线分别为：洛阳一高统招班545分、洛阳一高创新班526分、洛阳理工附中统招班533分、河科大附中统招班517分、市三中统招班487分、市八中统招班511分、市二中统招班500分。

　　体育特长生和艺术特长生：通过测试的考生，文化课分数按照招生学校中招录取分数线降低20%(不得低于全市文化课最低控制线)，由高至低进行录取。

　　体育尖子生：通过测试的考生，文化课成绩按照普通高中招生最低控制线的65%，由高至低进行录取。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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