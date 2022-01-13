工信部部属6所高校组团赴洛宁县开展暑期社会实践活动

近日，工业和信息化部部属6所高校在该部党建帮扶机制推动下，组团赴洛宁县开展“工信青年看洛宁”暑期社会实践活动，师生们近距离参观美丽乡村建设，体验乡村振兴发展成果，喜看乡村新变化。

在故县镇，师生们听取该镇发展情况介绍

近日，工业和信息化部部属6所高校在该部党建帮扶机制推动下，组团赴洛宁县开展“工信青年看洛宁”暑期社会实践活动，师生们近距离参观美丽乡村建设，体验乡村振兴发展成果，喜看乡村新变化。

来自北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学的32名师生首先来到李翔梧烈士故居和纪念馆缅怀先烈，感受老一辈革命家的崇高品格和精神风范。在为期4天的活动中，大家还先后走访参观兴华镇景禾翔数字大棚设施、马店镇关庙村数字果园、罗岭乡爱和小镇、兴华镇竹梦小镇、顾县镇水产养殖基地等感受当地乡村发展新貌，并体验故县镇西子湖水库、小界乡嶕峣春溪露营基地等文旅融合项目。西北工业大学师生因故线上参与实践。

师生们参观李翔梧纪念馆

在本次活动总结报告会上，南京航空航天大学学生曾天翼说：“通过此次社会实践活动，我更好了解到了乡村发展的实际情况，也看到了农村广阔天地的大有可为，我将进一步树牢空天报国的崇高理想，更好将个人理想融入国家需求，助力乡村振兴。”

北京航空航天大学团委副书记丁瑞云认为，工业和信息化部部属高校首次以这种形式开展暑期社会实践活动示范效果良好，对学生正向引导作用明显，下一步该校将进一步了解洛宁县需求，通过学校平台加强对该县的支持和帮扶力度。

活动留影

据了解，自2013年以来，工信部积极发挥行业优势，累计派出10名挂职干部赴洛宁县定点帮扶，从民生改善、产业培育、网络发展、教育帮扶、消费帮扶等方面对其进行精准帮扶，成效显著。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨慧怡 文/图）