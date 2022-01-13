多地疫情又现反复！洛阳疾控发布最新疫情防控提醒

17日，记者从洛阳市疾控中心获悉，截至17日，国内超过20个省(自治区、直辖市)报告阳性感染者，且多地反复发生聚集性疫情，我市存在较高疫情输入风险。为此，洛阳市疾控中心发布新一周疫情防控提醒事项！

17日，记者从洛阳市疾控中心获悉，截至17日，国内超过20个省(自治区、直辖市)报告阳性感染者，且多地反复发生聚集性疫情，我市存在较高疫情输入风险。为此，洛阳市疾控中心发布新一周疫情防控提醒事项！

记者梳理发现，6月26日，安徽泗县发现阳性感染者，随后半个月累计报告1700余例感染者，关联疫情蔓延超过3省12地市。近期，几乎在泗县本轮疫情接近尾声的同一时间，邻近的蚌埠市怀远县出现疫情，且发展势头迅猛。截至7月16日21时，蚌埠市共发现阳性感染者201例，其中怀远县194例，目前该县实行全域封闭管理。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，安徽本轮疫情可以说是国内本轮疫情的缩影，病毒隐匿性强、传播速度快且多地感染来源不明确……当前疫情防控形势严峻，这也是我们一再提醒流动人员做好核酸检测和报备的重要原因。

朱鑫说，除了安徽，国内部分地区疫情传播特点也亟须引起我们的注意。如上海近期新发疫情涉及KTV、酒吧等场所，排查密接者达数万人；广东珠海一所幼儿园出现聚集性疫情。“KTV、酒吧、学校等场所人员聚集，在同一环境内共同暴露，可造成疫情短期快速扩散传播。近期，我市紧急组织31类重点人群和来返洛人员的集中核酸检测，正是要做好筛查防控。”朱鑫也提醒广大市民，如果接到防疫人员相关流调问询，履行防疫责任，如实告知活动轨迹等信息。如果接到健康提示短信，要按照短信内容落实后续管控措施，并做好个人防护，立即进行核酸采样检测。

为此，洛阳市疾控中心发布最新一周疫情防控注意事项：

●主动报备。7月11日以来，有甘肃兰州、安徽蚌埠等地旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实核酸检测、医学观察等疫情防控措施。

●严格落实“三天两检”。近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

●非必要不前往疫情发生地。广大市民密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区，非必要不前往发生疫情的地区。

●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）