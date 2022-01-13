潮！洛阳一社区推出社区IP文创产品

专属logo帆布袋、手机壳……这些文创产品竟是社区出品！近日，涧西区长春社区立足辖区苏式建筑多、工业遗产丰富等优势，打造出社区独有的文创IP及产品。

专属logo帆布袋、手机壳……这些文创产品竟是社区出品！近日，涧西区长春社区立足辖区苏式建筑多、工业遗产丰富等优势，打造出社区独有的文创IP及产品。

这批文创产品以长春社区36街坊西区苏式建筑为主题，产品的图标由社区涧贤商家免费设计，其中包括社区名称、36街坊、苏式建筑等元素，首批制作的产品包括帆布袋和手机壳。

“我的父母在20世纪60年代从东北来洛阳支援城市建设，我就是在这里出生的。”今年58岁的社区居民王艳作为社区优秀志愿者收到了印有苏式建筑logo的帆布袋，“虽然现在我已经不在这里住了，但是看到这些文创产品还是会勾起童年的回忆。”

据悉，长春社区首批文创产品将分批赠送给辖区的优秀志愿者、优秀党员，下一步，社区将继续深挖辖区文化资源，丰富社区文创IP，推出更多种类的文创产品。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 何谦）