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“文明实践+”服务拓展！洛阳道北路街道助力辖区青年居民“脱单”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.17 16:39

　　17日上午，老城区道北路街道文明实践所内，一场立足“文明实践+”服务拓展的青年职工联谊会正在举行。此活动由街道办事处主办，老城区委直属机关工委、区总工会、共青团老城区委等多单位共同参与。

　　“兔子舞”游戏互动、成语接龙、兴趣沟通、风采展示……多个游戏环节进行下来，场上的30多名青年男女相互加深了了解，多对嘉宾现场牵手成功。 “就当来多认识几个朋友，这样形式的联谊会，可靠性有保障。”参加活动的王小姐说，她今年28岁，能借助此次机会多结识同龄人，无论如何都是一种收获。

　　说起举办这次活动的初衷，老城区道北路街道党工委书记魏潇潇认为，开办新时代文明实践活动的根本宗旨就是对接群众需求、提升群众幸福感，“根据我们了解到的居民‘心愿清单’，交友需要是青年居民的关注问题，于是就有了这次的活动”。据了解，道北路街道的此次“文明实践+联谊”活动，在“上线”之前做足了准备。

　　相关负责人介绍，该活动为道北路街道新时代文明实践所首次举办类似规模活动，从活动策划、上报审批备案、人员信息筛查、个人资料审核等都经过层层把关，截至目前，活动参与者中已有三对青年男女成功牵手，接下来，他们还将联合更多辖区企事业单位，进一步助力解决青年男女的婚嫁问题。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 刘新合 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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