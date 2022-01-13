2022年洛阳市直普通高中录取分数线公布！

7月16日，市教育局公布了2022年市直普通高中录取分数线。

7月16日，市教育局公布了2022年市直普通高中录取分数线。分为市提前一批、市提前二批、市批次一批，市批次二批四个批次。

今年市直普通高中录取最低控制线为324分！具体分数线和注意事项如下：

一、市直普通高中录取分数线

二、考生查询方式和时间

7月18日早上8点30分，考生可登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/)查询录取结果，并关注录取学校的微信公众号，及时了解报到须知并按要求报到。

三、注意事项

市教育局温馨提醒：

1.按时诚信入学。被录取的考生请按照录取学校的要求按时报到；被学校正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格，省内一律不予注册普通高中学籍。

2.公开征集志愿。总成绩在市区最低控制线324分以上、未被录取的市区考生，请关注洛阳市教育局微信公众号发布的通知，市教育局将统一组织未录满计划的学校公开征求志愿。未被录取的考生和最低控制线下的考生还可以选择中等职业学校继续学业。

3.警惕招生诈骗。要警惕不法分子利用考生和家长等待录取信息的急切心理，设置“招生陷阱”诱骗考生和家长。只有在我市志愿填报系统填报志愿并且中考成绩达到报考高中学校录取分数要求的，才会被录取，不存在所谓“内部指标”“内部调剂”“降分录取”等渠道手段。请广大考生和家长明辨诈骗伎俩，切勿存侥幸心理，勿信不实传言，避免上当受骗。

4.严格规范收费。各学校要严格执行教育收费公示制度，未经价格部门批准的项目不得收费。学校收费时，须出具规范票据。对学校违规收费行为，可向教育行政部门投诉举报。家长和考生在报到时应注意维护自身的合法权益，对各级各类学校乱收费行为坚决说“不”。