伊滨区教体局：探索“双减”背景下教与学的创新

昨日，伊滨区所属的直属中学、直属小学及四镇中心校的优秀班主任和优秀家长代表齐聚该区第二实验小学，共同聆听了由美乐爱觉教育董事长、HALO生命力教育创始人唐鼎丰老师的主题演讲，大家共同探讨“双减”背景下教与学的创新。

昨日，伊滨区所属的直属中学、直属小学及四镇中心校的优秀班主任和优秀家长代表齐聚该区第二实验小学，共同聆听了由美乐爱觉教育董事长、HALO生命力教育创始人唐鼎丰老师的主题演讲，大家共同探讨“双减”背景下教与学的创新。

唐老师拿出一个石块说，石块可以用来铺路，可以被雕成把玩物件，也可以被雕琢成伟人像、佛像，供人瞻仰、膜拜。一个小小的石块就有万千种可能，何况成长中的儿童少年？

唐老师从生命是什么、孩子是谁的、HALO生命力教育“五力”模型等方面启发现场听众，告诉他们，作为教育者、家长，要从中华传统文化中汲取教育力量，要通过激发学生生命力，激活学生自驱力、领导力、关系力、创造力、学习力，实现学生自觉学习、德智体美劳全面发展，最终成长为社会主义事业的接班人。

在互动环节，一些家长、老师与唐老师进行互动，提出自己在教育方面的困惑，唐老师为他们一一解答。

伊滨区教体局负责人说，国家“双减”政策明确指出要发挥学校主体作用，明确了家校协同责任，强调要大力提升教育教学质量，确保学生在校内学足学好。今后，该区将继续提高教育教学质量，多方面赋能学校、老师、家长，为共建美好而不焦虑的成长环境，努力探索出一条新路。（洛报融媒·洛阳网记者 张艳 通讯员 张瑞虹）