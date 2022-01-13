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洛阳外卖小哥付晓锋，获奖励！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 12:50

　　13日、14日，记者以《洛阳首例！外卖小哥付晓锋，为你点赞！》为题在洛阳网、掌上洛阳客户端和抖音等平台，报道洛阳外卖小哥付晓锋捐献造血干细胞救白血病患儿的故事，数千名网友点赞付晓锋“无私的爱挽救了一个家庭”。

　　就在14日，洛阳美团城市经理王小龙联系到记者。“站点和平台一直鼓励骑手在能力允许的范围内多为社会做贡献。目前，洛阳站点已为晓峰提供2000元的补助，并将其纳入储备干部。此外，美团外卖平台还为晓峰颁发先锋骑手奖，这是美团外卖专门为正能量骑手设置的奖项，奖金及荣誉证书近期将送到洛阳。”王小龙笑着说，晓峰因为捐赠造血干细胞请假的这段时间，不会对他的收入产生任何影响，“晓锋可以安心救人，其他的交给我们，我们一定会做好保障工作，还希望通过洛阳晚报帮有爱心的晓锋征婚呢！”

　　在我们的城市，还有数万名像付晓锋一样的普通新业态劳动者，辛勤工作为城市发展默默做着贡献，他们的故事也引来洛阳市诸多部门关注。15日，洛阳市总工会相关负责人为付晓锋送来工会组织的慰问。同日，在洛阳市委组织部、西工区委组织部有关负责同志和外卖小哥代表共同见证下，王城路街道行署路社区为付晓锋颁发社区“流动网格员”聘任书。

　　“没想到一次普通的捐献，引来这么大的关注。”面对各方嘉奖，付晓锋在接受记者采访时紧张的满脸通红，“不管是无偿献血还是捐献造血干细胞，对身体没什么影响，还能救人一命，做这样的事情不需要其他理由，接下来，我会不负期望干好工作，同时把无偿献血等公益事业坚持做下去。”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹 文/图
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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