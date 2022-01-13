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这场交流会上，香港创业青年对话洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 11:24

　　15日，2022香港创业青年内地行线上交流会在洛阳高新区举行。来自香港的230余名创业青年与在洛发展的香港青年在线交流，共话创新创业。

　　据悉，香港创业青年内地行活动是内地与香港科技人文交流计划的重要内容，旨在加强创业政策的交流、有效促进创新创业的合作、持续营造创新创业的生态环境，不断深化内地与港澳的创新创业合作。该活动自2016年首次举办以来，已举办了7届10批次，共有900余名香港青年赴内地实地考察了39个国家高新区，成为香港青年了解祖国内地发展建设情况，拓展香港青年创新创业空间，搭建两地青年创新创业交流的重要平台。本次交流会由科技部国际合作司(港澳台办公室)指导，科技部火炬中心、团结香港基金主办，洛阳高新区和武汉东湖高新区共同承办，设北京、洛阳、武汉和香港四个会场，以视频会议的形式举行。

　　会上，洛阳高新区重点推介了创新创业环境和扶持政策，并诚挚邀请香港创业青年来洛加强交流合作，为推动两地经济社会高质量发展贡献力量。（洛报融媒记者 李迎博 文/图 通讯员 王思臣 汪冰冰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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