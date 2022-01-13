洛阳市举办宣讲大赛 选拔“百姓名嘴”

15日，由市委宣传部主办，“学习强国”洛阳学习平台、洛阳广播电视台承办，洛阳市新华书店协办的“理响洛城”党的创新理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛在洛阳广播电视台举办。

15日，由市委宣传部主办，“学习强国”洛阳学习平台、洛阳广播电视台承办，洛阳市新华书店协办的“理响洛城”党的创新理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛在洛阳广播电视台举办。市委常委、宣传部部长王飞出席并为获奖选手颁奖。

3号选手高梦和大家通过表演，重现解放战争时期五虎庙山顶上3名解放军战士与敌军激烈战斗的场景，带领观众沉浸式感受革命先烈的大无畏精神。36号选手马国哲从1948年刊登在《新洛阳报》上的新闻《桌上的表》着眼，讲述我军战士从攻克洛阳到离开，没有人拿走一块无主怀表的真实故事，带领观众感受解放军战士“不拿群众一针一线”的信念和誓言。

在比赛现场，戏曲、快板、说唱、小品等类型的宣讲作品异彩纷呈。来自全市的专兼职理论宣讲工作者、百姓宣讲员和热爱理论宣讲的演讲者结合历史事件、典型人物和个人经历，讲述了一个个生动鲜活的故事。

最终，大赛评选出故事类一二三等奖、文艺类一二三等奖和优秀组织奖。获奖个人被授予洛阳市基层理论宣讲“百姓名嘴”称号。大赛参与者有机会获评优秀宣讲员，组成示范宣讲团分赴各县区农村、社区和有关单位进行巡回宣讲。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董二丽 郭萌萌)