追寻初心之源 凝聚奋进之力

14日，市政府办公室第一、第六党支部开展“五联五促”活动，与洛阳烨伟汽车销售服务有限公司党支部联合开展主题党日活动。 八路军豫西抗日独立支队队部旧址 14日，市政府办公室第一、第六党支部开展“五联五促”活动，与洛阳烨伟汽车销售服务有限公司党支部联合开展主题党日活动。大家先后到偃师区的八路军豫西抗日独立支队队部旧址、喂北村、河南通达电缆股份有限公司等处，深入了解革命先辈英勇事迹、当地乡村振兴和企业发展取得的新成就。大家纷纷表示，要汲取历史经验、增强历史自信，自觉担起实现中华民族伟大复兴的历史重任，以职业为事业、以忠心映初心、以生命赴使命，以优异成绩向党的二十大献礼。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张新治 摄）