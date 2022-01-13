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“加长版”三伏天来了 洛阳今日局地有暴雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.16 09:58

　　俗话说“热在三伏”。今天正式入伏，标志着我们将进入一年中最热的三伏天。三伏天有30天“普通版”和40天“加长版”。今年7月16日入伏，8月24日出伏，一共40天，是“加长版”三伏天。

　　“小暑不算热，大暑三伏天。”三伏天通常出现在小暑与处暑之间，是一年中气温最高且潮湿、闷热的时段，多地都会开启“蒸烤”模式。伏，指天气太热，宜伏不宜动。

　　好消息是，入伏第一天，夏雨来消暑气。昨天8时，市气象局发布重要天气报告，根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和低涡共同影响，今天我市有中等强度降水天气过程，雨量分布不均，偏北地区有大雨，局部地区有暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。累计降水量全市大部分地区在20毫米～40毫米，个别站点在70毫米～110毫米；最大小时降水量在50毫米～80毫米。市气象局提醒——

　　1.此次降水过程对有效缓解和解除我市旱情有利，但需要密切关注局地强降水可能引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，需开展景区、尾矿库等隐患点风险排查。

　　2.需关注短时强降水、雷暴大风等灾害性天气及衍生灾害的影响。

　　3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　来看我市的天气情况。市气象台根据气象资料分析，未来几天多低涡和冷空气活动，16日、18日夜里到19日、21日夜里到22日我市有3次明显降水天气过程。具体预报如下——

　　今天：阴天转中到大雨，局地暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东北风3级左右，气温23℃到27℃。

　　明天：阵雨转多云，东北风转偏南风3级左右，气温24℃到34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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