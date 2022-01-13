“磨剪子嘞”，“三兄弟服务队”来了

“磨剪子嘞，抢菜刀……”在涧西区重庆路街道一社区，每当这个熟悉的声音在各个院落响起时，居民们就知道，“三兄弟服务队”又来为老人们服务了。这3位党龄都在50年以上的老年志愿者，已经义务服务了十多年。

“磨剪子嘞，抢菜刀……”在涧西区重庆路街道一社区，每当这个熟悉的声音在各个院落响起时，居民们就知道，“三兄弟服务队”又来为老人们服务了。这3位党龄都在50年以上的老年志愿者，已经义务服务了十多年。

“三兄弟服务队”为居民打磨刀具。左起为张学明、魏良明、陈鸿亮

昨日上午，在矿新村小区的一处空地上，81岁的陈鸿亮坐在自制的“工作台”前，低头弯腰，正专心致志地打磨着刀具。只见他先用磨光机将刀刃打薄，再换成磨刀石来回打磨，几个回合之后停下来，用右手大拇指轻触刀锋试试锋利程度，再继续打磨到满意为止；81岁的张学明蹲在他的身旁，手里拿着一个小刷子，从水桶里蘸点儿清水，趁着间隙擦拭磨刀石，便于陈鸿亮打磨；他们身后，79岁的魏良明则负责收集居民们送来的刀具，按先后顺序交给陈鸿亮。

“这么多年了，还是陈师傅磨的菜刀好用，切肉快得很。”一位居民接过打磨好的刀具夸奖道。陈鸿亮抬起头，咧开嘴冲着对方笑了笑，“需要了再来啊！”说完，他又低下头继续干活了。

年龄相近、志趣相投、脾气相仿，处得像亲兄弟一样——张学明说，这是“三兄弟服务队”名字的由来。张学明是社区一名党员志愿者，退休后就每天主动到社区“报到”，协助工作人员做一些资料整理、矛盾调解、活动组织等方面的工作，他牵头成立了“解疙瘩服务队”，和几位热心人一起，专门负责沟通解决各类邻里纠纷。

“前些年，我一个人待在家里没意思，就到社区找人聊天，正好遇到学明在‘解疙瘩’。”魏良明说，自己在旁边看着，一直到‘疙瘩’解开双方握手言和，“帮别人解难题，这事儿干着有意义”，当时，他心里有了这样的想法。

于是，魏良明成了张学明的搭档。没过多久，陈鸿亮也应邀加入。辖区的老年人多，平时菜刀钝了、窗纱坏了，总是四处找人维修和更换，很不方便。推此及彼，三人一合计，推出了针对高龄、独居、孤寡老人需求的志愿者服务，约定每次干活都要“三兄弟齐上阵”。除了磨剪子、抢菜刀、换窗纱，他们还为老人安装无障碍扶手、疏通下水道、维修轮椅、帮忙到超市代购物品，只要老人们有需求找上门，他们都会尽力解决。“每年一到夏天，我们会专门抽出一周时间给大伙儿换窗纱。”张学明说，马路上经常有人骑车吆喝着换窗纱，一般每扇收费40元，他们只收取几元钱材料费，更换的纱和垫条都是专门去批发市场购买的，除了便宜，质量也不错。

如果问，三兄弟家里什么东西堆得最多？您或许想不到，答案是废弃的拖把杆。老年人年龄大了，腿脚不好，走路需要拄拐杖，有一次，一位老人恳请张学明帮忙做个“走路用得顺手的工具”，他将拖把杆改良以后送给对方使用，效果非常好。一来二去，找三兄弟做拐杖的老人越来越多，他们便开始收集拖把杆等结实的材料，清洗干净放在家里备用。“马家老两口、董师傅、徐师傅……”张学明扳着指头算了算，“总共做了有100多根拐杖了。”

洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为本栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)

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