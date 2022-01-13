洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“大明渠当年就是我们挖的！”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 09:44

　　“我是建八师的老兵，看到晚报《城市档案》关于大明渠的报道很激动，大明渠当年就是我们挖的！”近日，本网热线接到了一个耄耋老人的来电。老人名叫洪清洲，今年已经91岁高龄，来洛阳约70年了，是“一五”时期支援洛阳的建筑老兵，曾参与了涧西几大厂矿企业的建设。

洪清洲老人是晚报的忠实读者

　　一个安静的午后，记者来到洪清洲老人家中做客。他虽然行动不便、口齿不清，可谈起“一五”时期的往事，记忆犹新。

　　到洛阳建拖拉机厂 大家既激动又自豪

　　“我出生在商丘市夏邑县洪庄村，是新中国成立那一年参加工作的。”洪清洲老人说，1949年开春，淮海战役结束不久，他当时还不到18岁，经本村同乡介绍加入共青团，参加乡村土改工作队，算是正式参加工作了。

　　1951年7月，洪清洲作为村代表，参加全县征兵动员会，听到县领导讲“抗美援朝”的故事，他没顾上和家人商量就报名参了军。“当时没有别的顾虑，就是想参加解放军，保家卫国！”他说。

　　那年中秋节一过，洪清洲就随部队来洛阳冬训，驻扎在今李楼镇三官庙村。他说，这是他第一次来洛阳，觉得洛阳城很大、洛河很宽，没想到此后会扎根洛阳，在这里安家落户。

　　冬训结束后，洪清洲随部队编入中南军区公安第十二师，后更名为建筑工程第八师(简称建八师)，参与的第一个大工程就是荆江分洪工程。荆江分洪工程是新中国成立后兴建的第一个大型长江水利工程，1952年4月5日开工，6月20日完工，创造了世界水利史上的施工奇迹。

　　此后两年多的时间，建八师南下海南、北上东北，建机场、挖水渠，逢山开路、遇水架桥，参与了多项国防工事建设。1954年，建八师接到调令，再次回到河南洛阳。

　　“说是参加国家‘一五’建设，在洛阳建设一个大型拖拉机厂，大家都很激动，也很自豪。”洪清洲说，建八师的兵多数来自河南南阳、信阳等地农村，虽然没见过拖拉机，可知道农民种地多么不容易，都期盼着拖拉机厂早日建成，造福父老乡亲。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 连霍高速洛阳辖区上站管制解除
  • “加长版”三伏天来了 洛阳今日局地有...
  • 扩散！洛阳对中小学生核酸检测地点及...
  • 万基控股2×60万千瓦供热机组项目加快...
  • 今年高招首批录取通知书寄达洛阳
  • 洛龙区水利局：打捞水草 让水系保持“...
  • 无人机“巡河员” 护航汛期安全【组图...
  • 江凌到栾川县调研
  • 重庆姑娘远嫁洛阳“轮椅跑男”：“能...
  • 市委召开专题会议研究社区体育公园规...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    抓拍

    洁白的荷花

    一组小品

    雨中长春花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605