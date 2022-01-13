“我是建八师的老兵，看到晚报《城市档案》关于大明渠的报道很激动，大明渠当年就是我们挖的！”近日，本网热线接到了一个耄耋老人的来电。

“我是建八师的老兵，看到晚报《城市档案》关于大明渠的报道很激动，大明渠当年就是我们挖的！”近日，本网热线接到了一个耄耋老人的来电。老人名叫洪清洲，今年已经91岁高龄，来洛阳约70年了，是“一五”时期支援洛阳的建筑老兵，曾参与了涧西几大厂矿企业的建设。

洪清洲老人是晚报的忠实读者

一个安静的午后，记者来到洪清洲老人家中做客。他虽然行动不便、口齿不清，可谈起“一五”时期的往事，记忆犹新。

到洛阳建拖拉机厂 大家既激动又自豪

“我出生在商丘市夏邑县洪庄村，是新中国成立那一年参加工作的。”洪清洲老人说，1949年开春，淮海战役结束不久，他当时还不到18岁，经本村同乡介绍加入共青团，参加乡村土改工作队，算是正式参加工作了。

1951年7月，洪清洲作为村代表，参加全县征兵动员会，听到县领导讲“抗美援朝”的故事，他没顾上和家人商量就报名参了军。“当时没有别的顾虑，就是想参加解放军，保家卫国！”他说。

那年中秋节一过，洪清洲就随部队来洛阳冬训，驻扎在今李楼镇三官庙村。他说，这是他第一次来洛阳，觉得洛阳城很大、洛河很宽，没想到此后会扎根洛阳，在这里安家落户。

冬训结束后，洪清洲随部队编入中南军区公安第十二师，后更名为建筑工程第八师(简称建八师)，参与的第一个大工程就是荆江分洪工程。荆江分洪工程是新中国成立后兴建的第一个大型长江水利工程，1952年4月5日开工，6月20日完工，创造了世界水利史上的施工奇迹。

此后两年多的时间，建八师南下海南、北上东北，建机场、挖水渠，逢山开路、遇水架桥，参与了多项国防工事建设。1954年，建八师接到调令，再次回到河南洛阳。

“说是参加国家‘一五’建设，在洛阳建设一个大型拖拉机厂，大家都很激动，也很自豪。”洪清洲说，建八师的兵多数来自河南南阳、信阳等地农村，虽然没见过拖拉机，可知道农民种地多么不容易，都期盼着拖拉机厂早日建成，造福父老乡亲。