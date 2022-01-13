今年高招首批录取通知书寄达洛阳

昨日，2022年高招首批录取通知书寄达我市，13名海军飞行学员率先尝到金榜题名的喜悦。

昨日，2022年高招首批录取通知书寄达我市，13名海军飞行学员率先尝到金榜题名的喜悦。

“我从小就有飞行员梦想，想为振兴中华出力！梦想实现，非常开心！”昨日上午，我市首批收到录取通知书的考生之一、新安一高毕业生谢江源激动之情溢于言表。在今年高考中，他以610分(理科)的好成绩，被中国人民解放军海军航空大学录取。

记者从市招生考试中心获悉，今年，我市共有33人被录取为海军、空军飞行学员，总数在全省位居第二。值得一提的是，我市军队招飞录取人数连年攀升，今年有2人有望通过该途径进入清华、北大。

市招生考试中心招飞专干郭航行说，海军飞行学员的录取高校是中国人民解放军海军航空大学，今年我市有13名考生被录取，首批录取通知书陆续送达考生手中。空军飞行学员的录取高校是中国人民解放军空军航空大学，目前已确定我市有20名考生被录取。

根据招生政策，空军、海军将从招收的飞行学员中，选拔部分高考成绩优异、体检飞行合格的学生，进入清华大学、北京大学，进行“双学籍”军地联合培养。

郭航行说，目前，已被中国人民解放军海军航空大学录取的新安一高毕业生谢江源、偃师高中毕业生周星硕，均入围清华、北大“双学籍”名单，有望通过该途径进入清华、北大。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）