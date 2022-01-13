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迈好“公交适老化”的每一步
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.16 08:29

　　配备无障碍踏板，方便老人上下车；设置敬老爱老专座和老人用品摆放区，车上有老花镜、速效救心丸，还有两个手持按摩锤……看晚报，洛阳公交集团提升硬件设施和适老服务，“上线”5条敬老爱老线路，赢得了市民的称赞。

　　“心离乘客有多近，车离站台就有多近。”细心的公交车司机停车时，车离站台不超过30厘米，为的就是让老人一脚上下车。公交车那两三级的台阶，还有许多在年轻人看来不是问题的问题，可能是老年人难以跨越的障碍。洛阳的银发群体目前有129万人，解决各种公共交通适老化难题，满足他们的出行需要，加快公共交通适老化，方便他们出行，是关乎其平等融入社会、享受金色生活的大事。

　　老吾老以及人之老，敬老行动是一座城市的爱的表达。洛阳公交集团打造的“敬老公交”，提升了硬件设施和适老服务，设施安全一点、进站靠边一点、行车稳一点、态度好一点，转变的是为老服务理念，传递的是态度和价值观，让“衰老体验”变得更加体面，让老年群体的出行变得更舒适。一辆“敬老公交”在城市里穿行时，就像一个流动的“敬老窗口”，所有看得见的人，都能够感受到敬老尊老爱老的气氛，也都能够深受影响，这也是“敬老公交线”外溢的示范效应。

　　细微之处见真情。“敬老公交线”的“上线”，是“敬老公交”向前的一小步，却是公共交通适老化的一大步。公共交通适老化改造是一个巨大的工程，涉及方方面面，不仅需要顶层设计指引航向，同样需要“敬老公交线”这样说了算、定了干的实际行动。进一寸有进一寸的欢喜，适老化的未来之路，每一个可见的有益改变，我们都乐观其成。迈好“公交适老化”的每一步，既量力而行，又尽力而为，一件事接着一件事办，一年接着一年干，集腋成裘，提升老年群体的获得感，相信老年友好社会将更快到来。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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