洛阳市扫黑除恶斗争领导小组（扩大）会议召开 杨骁出席并讲话

14日，全市扫黑除恶斗争领导小组(扩大)会议召开，深入贯彻习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神，贯彻落实中央和省委、市委部署要求，安排下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

14日，全市扫黑除恶斗争领导小组(扩大)会议召开，深入贯彻习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神，贯彻落实中央和省委、市委部署要求，安排下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

会议指出，要进一步提高政治站位、强化责任担当，转换思路、创新举措，加大力度、压实责任，强化危机意识，聚焦重点任务，切实推动常态化扫黑除恶斗争行稳致远。要持续强化工作牵引，常态化、制度化学习贯彻反有组织犯罪法。要坚持深挖整治、长效常治，保持高压严打态势，持续强化依法打击，确保每一起案件都经得起法律和历史的检验。要持续强化深挖彻查，紧盯“打伞破网”，加大“打财断血”力度，彻底铲除有组织犯罪经济基础。要持续强化源头治理，深化重点行业整治，纪检监察机关、政法机关与行业主管部门要加强协作联动，推动实现全链条打击整治，有效遏制黑恶势力滋生蔓延；夯实基层基础，深入推进“三零”创建、“三清两建”、农村“村霸”等问题整治，全面提升基层组织对涉黑涉恶问题的“免疫力”。要持续强化宣传引导，提高奖励举报标准，严格落实举报人保护措施，不断激发群众检举揭发热情，大力倡导见义勇为精神，继续打好扫黑除恶人民战争。要强化组织领导，统筹力量，形成合力，做好保障，加强督导，科学考评，以求真务实的作风、有力有效的举措，强力推进常态化扫黑除恶斗争向纵深发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

市领导张武清、曲海滨、吴志军参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)