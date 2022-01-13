洛阳市一企业获得纯专利权质押贷款

近日，洛阳瑞昌环境工程有限公司通过其拥有的6件核心发明专利，获得中国银行洛阳分行贷款500万元，成为我市首家连企业法人担保都不需要提供的纯专利权质押获得贷款的企业。

近日，洛阳瑞昌环境工程有限公司通过其拥有的6件核心发明专利，获得中国银行洛阳分行贷款500万元，成为我市首家连企业法人担保都不需要提供的纯专利权质押获得贷款的企业。

洛阳瑞昌环境工程有限公司是一家节能环保设备公司，拥有燃烧、催化、焚烧、板换等领域核心设备制造和设计能力，为国内石油、化工、高铁、造纸、陶瓷、热电等企业提供污染防治、节能减排技术改造和服务，拥有专利151件，其中发明专利30件，近三年企业年销售增长率平均在23%以上。

知识产权质押融资是指企业以合法拥有的专利权、商标权、著作权等知识产权作为质押物，从银行获得贷款的一种融资方式。本月，东鹏资产评估(北京)有限公司对洛阳瑞昌环境工程有限公司的6件核心发明专利进行了评估，之后洛阳瑞昌环境工程有限公司向中国银行洛阳分行申请贷款并获批，获得了500万元无任何实物抵押的纯专利权质押贷款，解了燃眉之急。

河南“十大战略”重点任务提出，推动企业创新主体地位更加凸显。今年4月，我市出台《洛阳市知识产权质押融资入园惠企行动方案》，引导金融机构加大对拥有自主知识产权的中小企业的信贷投放力度；5月印发的《洛阳市知识产权专项资金管理办法》和《洛阳市知识产权质押融资奖补和风险补偿实施办法》，增加了对专利权质押融资的贴息政策，进一步推动知识产权质押融资工作开展，加大对创新主体知识产权质押融资信贷力度，共同推动全市知识产权质押融资工作。记者从市市场监管局了解到，今年以来，我市开展专利权、商标权等知识产权质押融资17项，金额1.69亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李红延 陈翔)