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省政协工作组来洛开展重点提案督办和重点项目调研 张震宇带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 21:26

　　14日至15日，省政协副主席、民进河南省委会主委张震宇带队来洛，就省政协2022年重点提案《关于积极拓展河南省现代服务业新赛道的提案》进行督办，并就牵头推进的重点项目洛轴高端轴承产业园建设情况进行调研。

　　在洛期间，调研组先后到龙门古街、《无上龙门》沉浸式体验馆、洛龙区石油社区养老服务中心、洛阳智能科技产业园实地察看，并组织召开座谈会听取省发改委、省科技厅、省工信厅、省商务厅、省市场监督管理局等提案承办单位提案办理情况介绍和洛阳市推动服务业高质量发展情况介绍，与会省政协委员、专家学者等进行交流。调研组还到洛轴高端轴承产业园项目，了解项目进展情况和需要协调解决的问题。

　　张震宇强调，现代服务业是加快经济发展的重要引擎，是未来产业发展的制高点，要按照省委要求，以前瞻三十年的眼光想问题、作决策，抓好谋篇布局，凝聚发展共识。要找准方向定位，发挥好文化、交通物流等优势，把资源优势转化为发展增量，努力在文化旅游、智慧养老等部分行业实现率先突破，以带动现代服务业整体发展。要深入开展“万人助万企”活动，真心实意为企业纾难解困，加快推进重点项目建设，持续优化要素供给、强化服务保障，助企健康发展。政协委员和政协各参加单位要发挥优势、积极建言，高标准高质量做好履职工作，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

　　省政协副秘书长、民进河南省委会副主委张丛乐，省政协文化和文史委员会主任毛德富等一同来洛，市领导杨炳旭、李新建、张玉杰、牛刚、程相朝等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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