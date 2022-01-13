洛宁瓜农一条求助短信 爱心团队接力守摊儿卖瓜【视频】

瓜农牵挂两个患病哥哥，为了让他早点回家，爱心团队接力守摊儿卖瓜……近日，在洛阳街头上演这样一幕。

瓜农牵挂两个患病哥哥，为了让他早点回家，爱心团队接力守摊儿卖瓜……近日，在洛阳街头上演这样一幕。

今年51岁的段少祖是洛宁县河底镇瓜农，种瓜有10余年。这两天，他携子进城卖瓜，但一想起家里两个哥哥无人照料，就愁上心头。

“两个哥哥都是残疾人，且多年疾病缠身，尤其是小哥，去年病情加重成了医院里的常客。”段少祖说，妻子外出打工，平日里全家人由他照料。最近他出门卖瓜遇滞销，数日未回，对哥哥们总放心不下。无奈之下，13日，他抱着试一试的心态向洛阳“与爱同行”志愿者团队发送求助短信，没想到很快有了回音。

“这事儿必须得帮，我马上到！”该志愿者团队负责人白英平这样回复。当日，她便组织志愿者来到洛龙区街头的瓜摊儿。为了助瓜农早日回家，几名志愿者接力守摊儿、帮忙称重等，并通过微信群、朋友圈等“吆喝”卖瓜，爱心人士从涧西区、西工区等四面八方涌来，目前已助力销售千余斤西瓜。