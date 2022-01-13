重庆姑娘远嫁洛阳“轮椅跑男”：“能嫁给他，我很幸福”

“只要我俩齐心协力，日子总会越过越好。”15日下午，在洛阳市涧西区一小区内，27岁的重庆姑娘徐冯晨挽着丈夫杜亚甫娇羞地说，“他是最能让我快乐的人，能嫁给他，我很幸福。”

“只要我俩齐心协力，日子总会越过越好。”15日下午，在洛阳市涧西区一小区内，27岁的重庆姑娘徐冯晨挽着丈夫杜亚甫娇羞地说，“他是最能让我快乐的人，能嫁给他，我很幸福。”

本报自2013年起，曾多次报道无腿小伙杜亚甫的励志故事，用笔触记录着他的点滴成长，这些年来，他的生活也一直牵动着众多晚报读者的心。“谢谢大家，我结婚了。”透过记者的镜头，杜亚甫也特地向晚报读者报喜。

相识于朋友介绍，她对他初见“并不倾心”

说起自己的喜事，今年31岁的杜亚甫坦诚，是缘分到了。

其实，对于身有残疾的杜亚甫来说，他心里清楚，在这次“幸福来敲门”的背后除了天赐缘分，还离不开妻子的果敢和家人的支持。

杜亚甫的老家在嵩县黄庄乡，两岁时在村边玩耍时因一场意外失去双腿，但命运并未就此把他击垮，在哥哥的帮助下，杜亚甫一路读到了初中，后到我市一技术专科学校学习家电维修，现与哥哥一起在涧西区经营着一间家电维修店铺。

“我父亲不在得早，我心里一直渴望家庭。”杜亚甫说，前些年，他曾在心里给自己定下30岁前结婚的“任务”，但爱情从来不是可以被规划的事情，就在“任务”失败、他几乎要放弃时候，月老在今年2月悄悄地将一根红线递到了他的手中。

那时，徐冯晨在涧西区一商场做销售员，虽然从重庆来到洛阳的时间并不久，但这个热情开朗的重庆姑娘已结识了不少本地朋友，这其中就有后来的“介绍人”。“当时没想着要怎么样，只当成交个朋友。”徐冯晨说，她和杜亚甫见过一面加了微信，就将此事抛在了脑后，“对他没啥感觉，所以他发的微信也没怎么回过。”