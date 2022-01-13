洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

重庆姑娘远嫁洛阳“轮椅跑男”：“能嫁给他，我很幸福”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 19:42

　　“只要我俩齐心协力，日子总会越过越好。”15日下午，在洛阳市涧西区一小区内，27岁的重庆姑娘徐冯晨挽着丈夫杜亚甫娇羞地说，“他是最能让我快乐的人，能嫁给他，我很幸福。”

　　本报自2013年起，曾多次报道无腿小伙杜亚甫的励志故事，用笔触记录着他的点滴成长，这些年来，他的生活也一直牵动着众多晚报读者的心。“谢谢大家，我结婚了。”透过记者的镜头，杜亚甫也特地向晚报读者报喜。

　　相识于朋友介绍，她对他初见“并不倾心”

　　说起自己的喜事，今年31岁的杜亚甫坦诚，是缘分到了。

　　其实，对于身有残疾的杜亚甫来说，他心里清楚，在这次“幸福来敲门”的背后除了天赐缘分，还离不开妻子的果敢和家人的支持。

　　杜亚甫的老家在嵩县黄庄乡，两岁时在村边玩耍时因一场意外失去双腿，但命运并未就此把他击垮，在哥哥的帮助下，杜亚甫一路读到了初中，后到我市一技术专科学校学习家电维修，现与哥哥一起在涧西区经营着一间家电维修店铺。

　　“我父亲不在得早，我心里一直渴望家庭。”杜亚甫说，前些年，他曾在心里给自己定下30岁前结婚的“任务”，但爱情从来不是可以被规划的事情，就在“任务”失败、他几乎要放弃时候，月老在今年2月悄悄地将一根红线递到了他的手中。

　　那时，徐冯晨在涧西区一商场做销售员，虽然从重庆来到洛阳的时间并不久，但这个热情开朗的重庆姑娘已结识了不少本地朋友，这其中就有后来的“介绍人”。“当时没想着要怎么样，只当成交个朋友。”徐冯晨说，她和杜亚甫见过一面加了微信，就将此事抛在了脑后，“对他没啥感觉，所以他发的微信也没怎么回过。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨、暴雨 刚刚洛阳市气象台发布重要...
  • 这座过街天桥建成后，为啥闲置了近两年？
  • 建议收藏！洛阳多个区县核酸检测采样...
  • 筑牢重振洛阳辉煌的产业根基——一论...
  • 洛阳老旧小区加装电梯：大家的事，大...
  • 连霍高速洛阳辖区上站管制解除
  • 电线杆长出“蜘蛛网” 严管街变成“菜...
  • 紧急提醒！连霍高速洛阳辖区多站点禁上站
  • 楼道杂物问题成了“老大难”？这些做...
  • 一眼锁定你！监控员下班途中“邂逅”盗贼
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    抓拍

    洁白的荷花

    一组小品

    雨中长春花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605