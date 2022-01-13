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洛阳成立出租车行业爱心车队，将面向老年人开展特色服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 19:42

　　15日，洛阳市道路运输服务中心城市公交所和洛阳出租汽车行业协会发起洛阳市出租汽车行业爱心车队建队活动暨爱心送考表彰活动。

　　洛阳市出租汽车行业爱心车队成立后，先期投入车辆175台，将主要开展“适老化”相关活动，包括为有固定出行需求的老年人提供结对子服务；在建党节、建军节、中秋等节日开展慰问、帮助老年人出行等活动。

　　当天活动现场，来自我市10家参与爱心送考出租汽车企业的67名驾驶员受到表彰。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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