宜阳县樊村镇：“三变改革”成为乡村振兴“新引擎”

15日，在宜阳县樊村镇万亩柴胡示范园内，村民们正在进行田间管理，一株株柴胡苗长势良好。
15日，在宜阳县樊村镇万亩柴胡示范园内，村民们正在进行田间管理，一株株柴胡苗长势良好。
15日，在宜阳县樊村镇万亩柴胡示范园内，村民们正在进行田间管理，一株株柴胡苗长势良好。
今年以来，宜阳县樊村镇探索出“村股份经济合作社统一服务+农户+龙头企业”的“三变改革”新模式，新流转土地3000余亩用于发展柴胡种植，同时计划建设配套中药材收购中心，进一步延长产业链。下一步，樊村镇将计划围绕打造河南省中药材产业发展强镇，持续抓好土地流转，通过3年时间使柴胡种植达10000亩，让“三变改革”成为乡村振兴“新引擎”，进一步壮大村集体经济，带动群众共同富裕。（洛报融媒·洛阳网记者 曾宪平 通讯员 郭佳辉 摄影报道）
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